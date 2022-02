ENGIE Green et ALKERN signent un partenariat pour dÃ©velopper 30 MWc de projets solaires

ALKERN, premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France, a choisi ENGIE Green pour concevoir des centrales solaires en ombrières qui abriteront les zones de stockage d’une sélection de ses sites de production en France. Une surface globale d’environ 150 000 m² sera ainsi valorisée en installations d’énergie renouvelable dont la production électrique est estimée à 35 000 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 15 000 personnes.

Ce projet est un nouveau challenge pour ENGIE Green qui a déjà à son actif la valorisation en centrales solaires de plus de 180 ha de sites industriels et logistiques, de parkings d’aéroport ou de parcs d’exposition. Pour la 1ère fois en France, des structures en ombrières solaires serviront d’abri pour les stocks de produits du bâtiment et seront spécialement dimensionnées.

Pour ALKERN, il s’agit de mettre à disposition les surfaces de ses sites déjà artificialisés pour y produire de l’énergie solaire en complément de ses activités historiques. ALKERN affirme ainsi sa volonté de contribuer à un aménagement du territoire toujours plus respectueux de l’environnement. Ce projet d’envergure s’inscrit complètement dans sa démarche RSE et complète une stratégie tournée vers le développement de produits écoconçus, de solutions bas carbone pour le bâtiment et de perméabilisation des voiries. La mise en service des installations solaires est prévue en 2024.