Publication des 329 nouveaux laurÃ©ats de la douziÃ¨me pÃ©riode d’appel d’offres pour serres, bÃ¢timents et ombriÃ¨res

Le ministère de la Transition Ecologique vient de dévoiler la liste des lauréats de la douzième période d’appel d’offres 2016/S 174-312851 portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc ». 329 nouveaux lauréats pour développer des installations photovoltaïques sur bâtiment ont été désignés. Pour chaque famille, le prix moyen proposé par les lauréats est de :

- 77,62 €/MWh pour les installations de plus grande puissance, entre 500 kWc et 8 MWc.

- 87,23 €/MWh pour les installations de puissance comprise entre 100 et 500 kWc.

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20laur%C3%A9ats%20B%C3%A2timent%20P12.pdf