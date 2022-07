Boralex consolide sa prÃ©sence au Royaume-Uni par lâ€™acquisition dâ€™Infinergy et ses 338 MW de projets en dÃ©veloppement

Boralex annonce la clôture de l’acquisition des intérêts d’Infinergy au Royaume-Uni. La transaction inclut son portefeuille de projets en développement, sa participation de 50 % dans la co-entreprise établie en 2017 avec Boralex, ainsi que l’intégration de l’équipe d’Infinergy dans Boralex, soit 9 employés répartis dans deux bureaux au Royaume-Uni.

Faits saillants de la transaction

- Acquisition de 100 % d’Infinergy Ltd., qui dispose d’un portefeuille de 338 MW de projets éoliens, solaires et de stockage d’énergie, dont 232 MW sont détenus par la co-entreprise avec Boralex et 106 MW sont détenus directement par Infinergy.

- L’acquisition inclut la participation de 50 % d’Infinergy dans la co-entreprise avec Boralex. À noter que Boralex consolidait déjà les 232 MW de projets en développement de cette co-entreprise puisqu’elle en contrôlait l’exploitation. L’acquisition donnera toutefois accès à 100 % des flux de trésorerie de la co-entreprise. *

- L’intégration de l’équipe d’Infinergy dans Boralex, soit 9 employés répartis dans deux bureaux au Royaume-Uni, permettra d’accélérer le développement de projets, notamment ceux actuellement en prospection dans le marché à haut potentiel du Royaume-Uni.

La transaction permettra à Boralex de pleinement bénéficier des revenus et initiatives d’optimisation liés à l’exploitation à venir des parcs en développement et prêts à construire, notamment le parc de Limekiln.

Depuis 2017, Boralex et Infinergy codéveloppent un portefeuille de projets éoliens terrestres au travers d’une co-entreprise à parts égales. La transaction permet à Boralex d’accéder pleinement à un portefeuille de projets de 338 MW. Par cette acquisition, Boralex étend sa présence européenne dans des marchés à fort potentiel. Il est en effet prévu dans sa planification stratégique de doubler sa puissance installée dans le monde d’ici 2025 pour atteindre 4,4 GW, et de la doubler à nouveau entre 2025 et 2030.

« Cette transaction nous permettra d’accélérer la croissance organique dans un marché à fort potentiel en plus de contribuer à la diversification géographique de nos activités, deux éléments clés de notre Plan stratégique 2025 », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex. « Outre le contexte politique écossais grandement favorable aux sources de production renouvelables, nous avons identifié le marché britannique comme étant une cible de développement à fort potentiel pour le développement d’éolien terrestre, de solaire et de sites de stockage d’énergie. Nous sommes convaincus que Boralex sera en mesure de mettre à profit son expérience en tant que développeur et exploitant de parcs éoliens afin de poursuivre le travail de qualité commencé par les équipes d’Infinergy que je tiens, à ce titre, à accueillir chaleureusement parmi nous », a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe. Notons que les activités d’Infinergy au Pays-Bas et en Australie restent sous son contrôle et ne sont pas incluses dans cet accord.

Infinergy, nouvelle plateforme de développement de Boralex au Royaume-Uni

Par cette transaction, les équipes d’Infinergy rejoignent celles de Boralex. Elles sont composées de 9 collaborateurs répartis entre les bureaux de Wimborne, en Angleterre, et ceux d’Édimbourg, en Écosse. Boralex bénéficiera ainsi du savoir-faire d’une équipe active dans le développement de projets énergétiques depuis 19 ans et ayant développé avec succès près de 300 MW de projets au Royaume-Uni. « Ayant travaillé avec Boralex au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années, nous sommes ravis de devenir membres à part entière de l’équipe Boralex. Cette nouvelle union renforcera nos capacités communes à développer, construire et exploiter des projets d’énergie renouvelable au Royaume-Uni. Nous sommes impatients de continuer la croissance de notre portefeuille de projets. En plus de l’éolien terrestre, nous serons actifs sur des projets solaires et sur le stockage d’énergie », a déclaré Esbjörn Wilmar, Directeur général d’Infinergy Ltd.

Limekiln, projet éolien phare de cet accord

Symbole des premières années du partenariat entre Infinergy et Boralex, le parc éolien de Limekiln fait partie des projets les plus avancés contenus dans cet accord. Récemment optimisé, ce projet a obtenu les autorisations en mai 2022 pour une puissance de 110 MW, ce qui permettra de fournir de l’électricité à plus de 96 000 foyers britanniques. Par cette transaction, Boralex acquiert la totalité des parts d’Infinergy dans le projet Limekiln, dont la construction est prévisionnellement attendue pour 2023.