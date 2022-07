Le SDEL Rouergue recharge ses vÃ©hicules Ã©lectriques Ã  lâ€™Ã©nergie solaire

Le SDEL Rouergue, filiale du groupe Vinci, est une entreprise privée de service public depuis plus de 80 ans qui s’est spécialisée au fil du temps dans les travaux d’électrification rurale et d’éclairage public. Plus récemment, son expertise s’est étendue au déploiement de la fibre optique et à la production d’énergie propre via ses ombrières photovoltaïques.

Le site équipé totalise une puissance photovoltaïque d’environ 24 kWc au travers d’une ombrière de type carport solaire de 15 modules bifaciaux 330 Wc ainsi que d’une ombrière de type parking de 35 modules bifaciaux 540 Wc.

Les équipes de SDEL Rouergue ont ensuite déployé l’armoire AEH 20 de Sirea, raccordée à 12 batteries de seconde vie produites en France par le partenaire aveyronnais de Sirea, Phenix Batteries. D’une capacité de 3 kWh chacune, pour un stockage total de 36 kWh, ces batteries permettent à SDEL Rouergue de stocker le surplus d’énergie solaire produit chaque jour.

Ainsi, l’excédent photovoltaïque stocké sur le site du Monastère est ensuite restitué à la demande pour l’alimentation des bureaux ou la recharge des véhicules électriques qui peuvent se brancher aux 2 bornes 22 kW déployées sous l’ombrière. Le gestionnaire d’énergie Sirea intégré à l’armoire pilote les flux d’énergie vers le bâtiment et l’ombrière, le stockage, et le réseau, dans le but d’optimiser le taux d’autoconsommation de l’installation. Le bilan de la journée du 31 mai dernier révèle que près de 70% de la production a pu être utilisée (taux d’autoconsommation), et surtout que 97% de la consommation journalière a été couverte par l’installation (taux de couverture) !



Une belle réalisation qui consolide l’économie circulaire de la filière automobile par le recyclage des batteries, et qui soutient l’industrie locale au travers d’un projet accélérant le développement des énergies renouvelables pour la mobilité électrique !