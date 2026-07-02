Electrification mondiale : le point de basculement

Les conclusions de l’Ã©tude statistique de l’Â Â Energy Institute sur l’Ã©nergie mondialeÂ rÃ©vÃ¨lent une annÃ©e oÃ¹ la demande Ã©nergÃ©tique continue de croÃ®tre, oÃ¹l’Ã©lectricitÃ© Ã faible Ã©mission de carbone atteint un jalon historique et oÃ¹ les trajectoires de transition divergent fortement d’une rÃ©gion du monde Ã l’autre, le tout sur fond de risques gÃ©opolitiques croissants.

Lâ€™Energy Institute, en partenariat avec Ember et en collaboration avec Kearney et KPMG, vient de publier la 75Ã¨me Ã©dition de laÂ Revue statistique de lâ€™Ã©nergie mondiale, offrant le premier aperÃ§u complet des donnÃ©es Ã©nergÃ©tiques mondiales pour 2025. Â«Â Dans cette 75e Ã©dition de la Revue statistique de l’Ã©nergie mondiale, l’Ã©nergie demeure au cÅ“ur des enjeux politiques et Ã©conomiques mondiaux, faÃ§onnÃ©e par l’Ã©volution des prioritÃ©s en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, d’accessibilitÃ© et de durabilitÃ©. Pour satisfaire la demande Ã©nergÃ©tique croissante, nous constatons une nouvelle augmentation de la production de toutes les sources d’approvisionnement. Ces donnÃ©es rigoureuses sont essentielles pour comprendre comment ces prioritÃ©s changeantes transforment le paysage Ã©nergÃ©tique mondialÂ Â» prÃ©cise Andy Brown OBE FEI, prÃ©sident de l’Energy Institute.

Une annÃ©e de demande record et d’Ã©cart croissant

La demande Ã©nergÃ©tique mondiale a augmentÃ© de 1,7 %, les gains d’efficacitÃ© (par rapport Ã la croissance du PIB) restant Ã 2 %, bien en deÃ§Ã de l’amÃ©lioration annuelle de 4 % visÃ©e lors de la COP28. Les Ã©missions mondiales ont augmentÃ© de 1,1 %, malgrÃ© des tendances rÃ©gionales trÃ¨s contrastÃ©es. Les Ã©missions de la Chine n’ont progressÃ© que de 0,3 %, tandis que celles de l’Inde ont augmentÃ© de 0,9 %, des chiffres infÃ©rieurs Ã la moyenne mondiale. Ã€ l’inverse, les Ã‰tats-Unis ont enregistrÃ© une hausse de 3,2 %, la plus importante parmi les grandes Ã©conomies. Â«Â Le rapport de cette annÃ©e rÃ©vÃ¨le un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique Ã un tournant dÃ©cisifÂ : une demande record, une avancÃ©e historique dans la production d’Ã©lectricitÃ© bas carbone et des trajectoires rÃ©gionales trÃ¨s divergentes. On observe une substitution encourageante des Ã©nergies fossiles dans la production d’Ã©lectricitÃ©, mais les Ã©missions mondiales continuent d’augmenter et les pressions sur la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique s’intensifient. Ces conclusions soulignent l’urgence d’accÃ©lÃ©rer l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, l’Ã©lectrification et les investissements dans les technologies propres Ã l’Ã©chelle mondialeÂ Â» ajoute Nick Wayth FEI, directeur gÃ©nÃ©ral de l’Energy Institute.

L’Ã©lectrification s’accÃ©lÃ¨re Ã mesure que l’Ã©nergie bas carbone atteint un point de basculement

L’Ã©lectricitÃ© prend une place de plus en plus importante dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique, la demande continuant de croÃ®tre plus rapidement que la production d’Ã©nergie thermique, avec une hausse de 3 % par an. De nouveaux facteurs de demande, tels que les vÃ©hicules Ã©lectriques, les centres de donnÃ©es et l’intelligence artificielle, ont continuÃ© de placer l’Ã©lectricitÃ© au centre du systÃ¨me en 2025. En 2025, la demande croissante d’Ã©lectricitÃ© a Ã©tÃ© entiÃ¨rement satisfaite par des sources Ã faibles Ã©missions de carbone, les Ã©nergies renouvelables et l’hydroÃ©lectricitÃ© devenant les principales sources de production, devant le charbon. La production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles a globalement diminuÃ©, ces derniers Ã©tant ainsi substituÃ©s plutÃ´t que complÃ©tÃ©s. La consommation mondiale d’Ã©lectricitÃ© a augmentÃ© de 3 %, la Chine enregistrant la croissance la plus rapide de toutes les grandes Ã©conomies avec plus de 5 %, ce qui reprÃ©sente une demande d’Ã©lectricitÃ© Ã©quivalente Ã la consommation totale de l’Allemagne en une seule annÃ©e. La demande d’Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis a augmentÃ© de 3 %, un chiffre globalement conforme Ã la moyenne mondiale. Pour la premiÃ¨re fois dans laÂ revue Statistical Review, la consommation mondiale d’Ã©lectricitÃ© pour les centres de donnÃ©es a Ã©tÃ© estimÃ©e Ã 788 TWh, dont 40 % aux Ã‰tats-Unis. Â«Â Le centre de gravitÃ© de lâ€™approvisionnement mondial en pÃ©trole sâ€™est structurellement dÃ©placÃ©. Les AmÃ©riques produisent dÃ©sormais 20Â % de pÃ©trole de plus que le Moyen-Orient, une Ã©volution impensable au dÃ©but du siÃ¨cle. Les flux commerciaux se redessinent en temps rÃ©el et la gÃ©ographie et la gÃ©opolitique de lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique Ã©voluent rapidement, obligeant les entreprises Ã adapter leurs stratÃ©gies globales aux rÃ©alitÃ©s rÃ©gionales. Le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique mondial nâ€™Ã©volue plus dans une seule directionÂ ; les rÃ©gions rÃ©agissent diffÃ©remment Ã une mÃªme crise pour renforcer leur rÃ©silience. Cette divergence est aujourdâ€™hui la caractÃ©ristique dÃ©terminante du marchÃ© mondial de lâ€™Ã©nergieÂ Â» soutient Wafa Jafri, associÃ©e et responsable de la stratÃ©gie Ã‰nergie et Ressources naturelles chez KPMG au Royaume-Uni.

Les schÃ©mas rÃ©gionaux rÃ©vÃ¨lent une transition fragmentÃ©e

La Chine a enregistrÃ© une nouvelle annÃ©e record pour l’Ã©olien et le solaire â€” plus que le reste du monde rÃ©uni â€” tandis que la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon est en baisse.

En Inde, la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon, du pÃ©trole et du gaz a diminuÃ©, tandis que la production d’Ã©nergie renouvelable a augmentÃ© de prÃ¨s de 24 %.

En Europe, la production d’Ã©nergies renouvelables a progressÃ© de 7 %, une hausse largement compensÃ©e par le ralentissement de la production hydroÃ©lectriqueÂ ; la production Ã©olienne a lÃ©gÃ¨rement diminuÃ©. Le solaire britannique s’est particuliÃ¨rement distinguÃ©, avec une augmentation de 37 %.

Aux Ã‰tats-Unis, l’Ã©nergie solaire a connu une hausse de 28 %, mais l’Ã©nergie Ã©olienne seulement de 3 %, tandis que la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon a augmentÃ© de 13 %, contribuant ainsi Ã l’augmentation des Ã©missions du pays.

Dans le cadre d’un rÃ©Ã©quilibrage continu de la production mondiale de pÃ©trole, les AmÃ©riques produisent dÃ©sormais 20 % de pÃ©trole de plus que le Moyen-Orient, avec une augmentation de 4 % de la production amÃ©ricaine de pÃ©trole et de gaz en 2025 â€“ un renversement de situation par rapport Ã il y a vingt ans, lorsque le Moyen-Orient produisait 20 % de plus.

Â«Â Les lignes de fracture gÃ©opolitiques des marchÃ©s mondiaux de l’Ã©nergie sont une fois de plus mises en Ã©vidence. Avant mÃªme le second choc majeur liÃ© aux Ã©nergies fossiles en quatre ans, les donnÃ©es montrent que la croissance de l’offre mondiale d’Ã©nergie est de plus en plus axÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables et l’Ã©lectricitÃ©, sous l’effet de impÃ©ratifs Ã©conomiques d’efficacitÃ© et de sÃ©curitÃ©, plus que sur des obligations lÃ©gales. Des donnÃ©es fiables et impartiales n’ont jamais Ã©tÃ© aussi cruciales, et cette Ã©tude permettra aux dÃ©cideurs du monde entier de disposer prÃ©cisÃ©ment de ces donnÃ©es Â» assure Aditya Lolla, directeur gÃ©nÃ©ral par intÃ©rim d’Ember. Et Maria de Kleijn, responsable Europe du dÃ©veloppement durable et associÃ©e chez Kearney, de conclureÂ :Â Â«Â La derniÃ¨re revue statistique confirme que les Ã©nergies renouvelables ne constituent plus une composante marginale du mix Ã©nergÃ©tique mondial. Le solaire et les Ã©nergies renouvelables se dÃ©veloppent Ã un rythme sans prÃ©cÃ©dent, mais leur dÃ©ploiement seul ne suffit pas. La prochaine Ã©tape de la transition sera dÃ©finie par une mise en Å“uvre Ã lâ€™Ã©chelle du systÃ¨me, garantissant que les rÃ©seaux, le stockage et les solutions de flexibilitÃ© suivent le rythme afin que la croissance des Ã©nergies propres se traduise par une transformation Ã©conomique et sociÃ©tale.Â Â»

EncadrÃ©

Principales conclusions

Demande Ã©nergÃ©tique recordÂ â€“ lâ€™offre Ã©nergÃ©tique totale (TES) a augmentÃ© de 1,7 %, toutes les principales sources dâ€™Ã©nergie atteignant des niveaux records pour la deuxiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive.

PercÃ©e majeure en matiÃ¨re de rÃ©duction des Ã©missions de carboneÂ : pour la premiÃ¨re fois hors pÃ©riode de rÃ©cession, les Ã©nergies renouvelables ont Ã©tÃ© la principale source de croissance du stockage dâ€™Ã©nergie thermique, lâ€™Ã©nergie solaire reprÃ©sentant 71Â % de cette augmentation.

Les Ã©missions amÃ©ricaines augmentent plus rapidement que celles de la ChineÂ â€“ les Ã©missions amÃ©ricaines ont progressÃ© de 3,2 %, sous l’effet d’une hausse de 13 % de la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon â€“ soit, en valeur absolue, quatre fois la croissance de la Chine.

Essor de l’Ã©nergie solaire et du stockageÂ : la production d’Ã©nergie solaire a augmentÃ© de 30Â % dans le monde, tandis que la capacitÃ© des batteries a progressÃ© de 66Â %, renforÃ§ant ainsi leur rÃ´le de technologies propres Ã la croissance la plus rapide.

Les pressions en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique s’intensifientÂ â€“ â€‹â€‹avec une croissance de 4,8 % de la production pÃ©troliÃ¨re dans les AmÃ©riques, ce qui a contribuÃ© Ã attÃ©nuer les impacts du conflit actuel au Moyen-Orient.

Lâ€™Ã©tude statistique de lâ€™Energy Institute sur lâ€™Ã©nergie mondiale est rÃ©alisÃ©e en partenariat avec Ember et en collaboration avec KPMG et Kearney. La compilation des donnÃ©es est assurÃ©e par notre partenaire de connaissances, Wattage Consulting.