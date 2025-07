Anne de Bagneux rejoint le comitÃ© exÃ©cutif de GreenYellow en tant que directrice du dÃ©veloppement et des partenariats groupe

GreenYellow annonce la nomination de Anne De Bagneux au poste de Directrice en charge du Développement et des Partenariats Groupe, et membre de son Comité Exécutif.

Diplômée de Centrale Supélec et titulaire d’un certificat d’administrateur de Sciences Po, Anne possède une solide expérience dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement et de la mobilité. Elle débute sa carrière chez Veolia, où elle évolue pendant 16 ans, dont 8 années en Asie. Elle rejoint ensuite Saur, puis Transdev en 2016 en tant que Directrice Générale Adjointe France, avant d’être promue Directrice de la Stratégie et de la Transformation du Groupe. De 2021 à début 2024, elle est Présidente et CEO d’Antargaz (Groupe UGI) pour les marchés France et Benelux, tout en présidant l’association professionnelle France Gaz Liquides. « Rejoindre GreenYellow à ce moment clé de son développement est une formidable opportunité. Je suis convaincue que la transition énergétique passe par des solutions concrètes, décentralisées et performantes. Le modèle en tiers-investissement porté par le groupe répond précisément à ces enjeux : il permet de lever les barrières économiques à l’action et d’accélérer les projets de décarbonation de son activité tout en restant compétitif. Je suis heureuse de mettre mon expérience au service d’un acteur agile et engagé, qui fait de l’impact un levier de croissance durable. » ajoute Anne De Bagneux, Directrice en charge du Développement et des Partenariats Groupe.

Actrice engagée de la transition énergétique, elle siège depuis 2024 au conseil d’administration de Waga Energy comme administratrice indépendante, entreprise innovante dans la production de biométhane, et accompagne la stratégie de croissance de Mobility Metrix. Par sa vision stratégique et sa solide connaissance des marchés BtoB, Anne De Bagneux, dans ses nouvelles fonctions chez GreenYellow, contribuera activement au développement commercial et à la croissance durable de GreenYellow. Elle aura notamment pour mission de :

Définir et déployer la stratégie commerciale du Groupe, en cohérence avec la feuille de route stratégique.

Accélérer le développement des activités en France, en Europe et à l’international.

Renforcer la proximité client et la capacité de l’entreprise à proposer des solutions innovantes et durables.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Anne de Bagneux au sein de notre comité exécutif. Son expertise opérationnelle, sa connaissance approfondie du secteur de l’énergie et sa capacité à piloter des transformations d’envergure seront des atouts précieux pour soutenir notre forte ambition stratégique. Dans un contexte où l’efficacité énergétique s’impose comme un levier clé de compétitivité et de décarbonation, son expérience sera déterminante pour renforcer notre impact et répondre aux attentes de nos clients. » déclare Otmane Hajji, Président de GreenYellow.