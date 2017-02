Bon bilan carbone pour les modules Trina Solar Ã©ligibles aux appels d'offre CRE3 et CRE4, AOS et Auto conso

Le groupe Trina Solar, l’un des leaders mondiaux dans le secteur photovoltaïque a annoncé en ce début de mois de février 2017 que ses modules, après audit, sont conformes aux exigences requises pour répondre aux appels d’offres CRE3, CRE4, AOS et Auto Conso. Ceci permettra aux clients et partenaires de Trina Solar, d’intégrer ces modules à faible impact carbone dans leurs projets, en respect des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Cette certification va permettre aux acteurs du secteur PV en France de pouvoir réaliser leurs centrales avec des panneaux Trina Solar, qui combinent qualité, performance et faible bilan carbone.

Gonzalo de la Viña, Managing Director chez Trina Solar Europe MBU explique : « La nouvelle offre de Trina Solar est un signe extrêmement fort que nous donnons à nos partenaires en France pour répondre à leurs demandes de modules à bilan carbone, fabriqués par une entreprise qui les rassure en terme de bancabilité et viabilité sur le long terme. Elle vient valider la pertinence de nos produits, et notre volonté de nous adapter en permanence aux règles définies par chaque pays où nous sommes présents. La Commission de Régulation de l’Énergie fait en sorte de fixer ce cadre, et de faire respecter son application par les principaux acteurs du marché. Cette validation garantit à nos partenaires commerciaux, financiers, et à tous les acteurs économiques et publics concernés, que l’énergie produite grâce à nos produits et systèmes remplit tous les critères d’exigences fixés par la Commission de Régulation de l’Énergie. »

Alors que Trina Solar a toujours mis la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de sa démarche d’innovation et de son développement, cette certification est un signe extrêmement positif : « Les émissions de CO2 constituent un axe de progrès encouragé par la CRE. Nous avons engagés une politique forte au niveau de l’entreprise en matière de réduction de notre empreinte carbone. Nos modules affichent un bilan carbone toujours plus bas, et sont un choix évident pour nombre de professionnels du photovoltaïque. »

