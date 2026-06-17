Urban Solar Energy ouvre son capital Ã  CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion

Urban Solar Energy et CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion (CATR) annoncent la rÃ©alisation dâ€™une opÃ©ration permettant dâ€™accueillir un partenaire financier de 1er plan, en mesure de soutenir la croissance de lâ€™entreprise. DÃ©tails!Â

FondÃ© en 2018 et basÃ© Ã Villeurbanne, Urban Solar Energy est un fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et acteur majeur de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que en France. Avec plus de 25 000 clients, Urban Solar Energy est trÃ¨s prÃ©sent sur le marchÃ© innovant de la batterie virtuelle, solution permettant dâ€™optimiser la valorisation de la production photovoltaÃ¯que.

Yannick Ducerf, co-fondateur et dirigeant dâ€™Urban Solar Energy, sâ€™associe Ã Credit Agricole Transitons RÃ©gion pour accompagner sa croissance et bÃ©nÃ©ficier de synergies structurantes.Â Â« Lâ€™entrÃ©e de ce partenaire financier de premier plan nous permet dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de nos solutions tout en renforÃ§ant notre proximitÃ© opÃ©rationnelle avec des clients dont nous maÃ®trisons les enjeux. Le choix de CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion est donc stratÃ©gique pour nous : son ancrage rÃ©gional, sa comprÃ©hension du tissu Ã©conomique et des enjeux de transition Ã©nergÃ©tique, sont des atouts majeurs pour accompagner notre croissance. Nous entrons dans une nouvelle phase de dÃ©veloppement, avec lâ€™ambition de changer dâ€™Ã©chelle pour rendre lâ€™Ã©nergie solaire plus accessible, plus rentable et pleinement intÃ©grÃ©e aux territoires. Â»

De son cÃ´tÃ©, FrÃ©dÃ©ric Chalancon, Directeur GÃ©nÃ©ral de CrÃ©dit Agricole Transitons RÃ©gion commente : Â« Nous sommes ravis de soutenir le dÃ©veloppement dâ€™un acteur lyonnais en proposant une solution qui permet aux clients Ã©quipÃ©s dâ€™installations solaires dâ€™en exploiter pleinement le potentiel. Urban Solar Energy contribue activement Ã la dÃ©carbonation et au renforcement de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de nos territoires Â».