Blue EnerFreeze choisit VMH Energies pour la rÃ©alisation de dix centrales photovoltaÃ¯ques au sol en autoconsommation

Blue EnerFreeze, filiale énergie du Groupe STEF, a choisi VMH Energies, pionnier des solutions énergétiques durables, pour la réalisation de dix centrales photovoltaïques au sol, sur l’ensemble du territoire français. Autour d’un mot clé : l’agilité ! Conçues pour être déployables en seulement deux à quatre semaines selon leur taille, elles sont également repliables et déplaçables vers un autre lieu. Fissa !

La mise en service de la première centrale photovoltaïque au sol de 999 kWc sur le site STEF de Châtellerault (86) marque une nouvelle étape dans les actions concrètes menées par le Groupe dans sa transition énergétique et son approche d’autoconsommation d’énergies renouvelables.

Développer l’autoconsommation

STEF est un pure player de la supply chain alimentaire. Sa mission est d’approvisionner les populations en produits alimentaires. Le Groupe œuvre pour construire une supply chain toujours plus agile en conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. A ce titre, il s’est engagé dans un processus de transition énergétique visant à réduire l’impact de ses activités sur l’environnement. L’un des objectifs de sa démarche climat « Moving Green » est de consommer 100% d’énergie bas carbone dans ses bâtiments d’ici 2025. Pour y parvenir, le Groupe, grâce à sa filiale Blue EnerFreeze, a choisi notamment de développer l’autoconsommation d’énergie via la pose de panneaux photovoltaïques sur ses toitures et aujourd’hui de centrales photovoltaïques au sol. Pour Benjamin Dumont, directeur général de Blue EnerFreeze : « Le déploiement de centrales photovoltaïques au sol s’inscrit dans notre stratégie de développement d’énergies décarbonées au sein du Groupe STEF. Il constitue également un pas de plus vers un management de l’énergie toujours plus efficace. Nous sommes ravis de mener ce projet d’envergure avec les équipes expertes de VMH Énergies dont le système de centrale photovoltaïque au sol montable et démontable en quelques semaines est à la fois agile, efficace et parfaitement adapté à nos besoins. »

Une centrale PV conçue pour être repliable et déplaçable vers un autre lieu

VMH Energies apporte son expertise en énergies renouvelables pour concevoir des systèmes compétitifs répondant aux besoins spécifiques de l’autoconsommation industrielle : adaptabilité, assurabilité, acceptabilité, rapidité de mise en œuvre et réversibilité. Concrètement, les panneaux photovoltaïques et les onduleurs sont préfabriqués dans l’usine VMH Énergies basée à Châtellerault (86). Ils sont fixés sur des structures pliables, qui sont ensuite transportées sur le lieu d’installation, minimisant ainsi les perturbations d’activités. La tenue mécanique du système, auto-lesté dès sa sortie d’usine, se conforme aux Eurocodes pour toutes les zones neige et vent du territoire. Il ne nécessite pas d’enterrer les fondations et les fixations. Il est conçu pour être repliable et déplaçable vers un autre lieu. Cette souplesse s’avère très importante pour le Groupe STEF, propriétaire de son immobilier à plus de 90%. Il peut ainsi libérer rapidement le foncier occupé par la centrale photovoltaïque afin d’y réaliser une extension de site ou transférer aisément l’installation vers un autre site. Et Jean Donnelly, directeur du développement de VMH Énergies de conclure : « Nous sommes ravis de la collaboration avec Blue EnerFreeze et entièrement mobilisés pour la mise en service des centrales photovoltaïques au sol sur l’ensemble du territoire dans les prochains mois. Conçue et produite en

France, notre solution innovante, agile et compétitive participe activement à l’optimisation de l’utilisation d’énergies renouvelables dans le mix de consommation énergétique du Groupe STEF. »

Encadré

Chiffres clés sur la centrale photovoltaïque au sol du site STEF de Châtellerault

• 8 000 m² de surface au sol ;

• 2 124 panneaux photovoltaïques ;

• 999 kWc de puissance installée ;

• 1 275 MWh de production annuelle estimée ;

• 72% de la production de la centrale consommée sur place ;

• 24% des besoins électriques du site seront couverts par la centrale.