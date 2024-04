CatEnR, coopérative d’énergies participatives dans les Pyrénées-Orientales, fête ses dix ans

CatEnR souffle ses dix bougies le samedi 27 avril prochain à Perpignan. Thématique de la fête : “Faites de l’énergie – 10 ans de CatEnR”. Depuis une décennie, CatEnR permet à des citoyens de devenir producteurs d’énergie renouvelable et d’investir dans des projets solaires en circuits courts. Une initiative porteuse de sens pour placer son argent dans un « paradis local » et non fiscal ! Programme des festivités !

Dans le quartier de La Réal à perpignan, la fête anniversaire se déroulera de 15h à 23h00. Entre 15h et 18h00, des ateliers ludiques autour de l’énergie solaire avec Energ’Ethiques 66, seront organisés et une conférence gesticulée donnée par Arnaud VanbalBerghe évoquera « la fin de leur monde » celui des énergies fossiles et des laudateurs de l’énergie centralisée, imagine-t-on. De 19h à 20h00, les dix bougies seront soufflées après quelques discours enjoués et enthousiastes avant le concert de la soirée du groupe Iriwan. De la fusion orientale !

Un événement à la hauteur de qu’est devenue CatEnR en une décennie, une coopérative à la propriété partagée entre 310 sociétaires dont 272 habitants, 22 partenaires privés, 4 partenaires publics et 12 bénéficiaires de 27 centrales de production d’énergies renouvelables d’un investissement de 778 000 €. Une part sociale (100 €) est un titre de propriété de la coopérative dont le capital social est variable. Être sociétaire donne un droit de vote décisionnaire : une personne = une voix, en assemblée générale qui définit les grandes orientations de la coopérative. Voilà qui vaut bien une fête pour les dix ans de cette belle initiative citoyenne, harmonieuse et oh combien lumineuse dans le rsepect de l’environnement…