Urbasolar boucle le plus gros financement de portefeuille de centrales PV Ã  construire de lâ€™annÃ©e: 246 Mâ‚¬ !

Arrangé auprès de Bpifrance, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et La Banque Postale, avec la participation du Crédit du Nord, ce financement bancaire de 246 millions d’euros porte sur un portefeuille de projets de centrales au sol, flottantes, d’ombrières photovoltaïques ainsi que de toitures. De quoi accompagner la forte croissance du groupe !

Urbasolar a lancé la construction sur tout le territoire français de 40 projets, lauréats des appels d’offres de la CRE. Ces opérations reflètent la performance continue du groupe aux sessions successives des appels d’offres CRE depuis 2012, Urbasolar se positionnant systématiquement dans le trio gagnant. Portant sur différentes applications de grande puissance, incluant des installations complexes sur d’anciennes carrières, décharges, terrains militaires et aérodromes, des centrales flottantes, et de nombreux sites en co-activité, les centrales ont été conçues par le groupe qui les construit et en assurera ensuite l’exploitation. Majoritairement développées en collaboration avec des collectivités locales et des acteurs privés sensibilisés à la transition écologique et à l’impact des énergies renouvelables sur le mix énergétique, ces centrales produiront 310 GWh d’électricité verte, représentant l’équivalent de la consommation annuelle de 66 000 foyers.

Urbasolar, un acteur majeur du photovoltaïque en France

Accompagné dans cette opération par Bpifrance Financement, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), la Banque Postale et le Crédit du Nord, le financement porte sur un montant de dettes de 246 millions d’euros. Le groupe démontre ainsi sa capacité à mener des projets à terme et ce grâce à une solidité financière qui n’est plus à démontrer. Ont aussi contribué au succès de cette opération les sociétés Astris Finance, De Gaulle Fleurance & Associés, 3E, ECA Assurances, Ester Finance, Deloitte et Baringa. Avec 890 MW remportés aux appels d’offres de la CRE depuis leur lancement en 2012, Urbasolar fait partie des trois plus grands groupes français de ce secteur, avec une particularité qui lui est propre : être un pure player spécialiste de cette énergie.