EDF et ses partenaires lancent Vitisolar : un projet expÃ©rimental dâ€™agrivoltaÃ¯sme sur vignes prÃ¨s de Bordeaux

Le groupe EDF, via sa direction EDF R&D et sa filiale EDF Renouvelables, lance un projet pilote photovoltaïque sur terrain agricole en partenariat avec Ampex (ArcelorMittal Exosun), INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), l’Université de Bordeaux, la Chambre d’Agriculture de la Gironde ainsi que la Fédération Régionale des CUMA (Coopérative d’Utilisation en commun de Matériel Agricole). A la découverte de la vigne solaire !

Sur ce projet mené par le groupe EDF, le partenariat a pour objectif d’aboutir à une solution agrivoltaïque fondée sur une structure adaptée à la vigne en Nouvelle-Aquitaine, une région viticole particulièrement impactée par le dérèglement climatique. Le projet devra démontrer la bonne cohabitation des productions viticole et électrique.

Le merlot à l’étude sous du photovoltaïque

Localisé sur le site de la Grande Ferrade d’INRAE-Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, le démonstrateur Vitisolar consistera en une structure surélevée recouvrant une parcelle de vignes de merlot de 2 000 m², vieux d’une dizaine d’années. Dotée de panneaux photovoltaïques bifaces orientables, la structure solaire sera conçue par Ampex. EDF apportera ses compétences en matière de photovoltaïque, de modélisation et d’ingénierie pour l’installation en s’appuyant notamment sur le retour d’expérience d’un démonstrateur situé sur le site EDF Lab les Renardières (Seine-et-Marne). Les études agronomiques et de biodiversité débuteront dès 2022 avec les équipes INRAE-NouvelleAquitaine Bordeaux et Poitiers et de l’ISVV. Le prototype du démonstrateur sera également réalisé pour permettre sa construction début 2023. Pendant les 5 ans de suivi du démonstrateur, EDF et ses partenaires s’attacheront à analyser la compatibilité de la structure photovoltaïque avec la vigne, en étudiant les bénéfices d’une structure qui abriterait la vigne en cas d’intempéries ou lors d’épisodes de sécheresse, la santé de la plante (croissance, besoin en eau, maladies), dans le respect des pratiques agricoles (ex : utilisation d’engins agricoles) et de la biodiversité. Avec l’appui de la R&D d’EDF, ils travailleront également sur les algorithmes de pilotage des panneaux et étudieront l’opportunité d’électrification des usages agricoles (robots, électrification des engins).

Le projet s’inscrit dans une démarche collaborative

Les parties prenantes de la filière viticole seront représentées au travers d’un comité professionnel de la filière appelé « Club Vitisolar ». Un comité scientifique trans-filière (agronomie, énergie, environnement) ainsi qu’un dialogue constant avec les citoyens, les riverains et les collectivités complèteront ce dispositif de suivi du projet. Ce projet innovant porté par un territoire et des acteurs engagés doit permettre d’enrichir la connaissance scientifique sur cette technologie d’avenir. Il est soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’ADEME (Agence de la Transition Ecologique) et l’Union européenne. Ce projet s’inscrit dans les principes de la charte de bonnes pratiques signée par EDF Renouvelables, l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture France (APCA) et de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) pour développer et mieux encadrer les projets photovoltaïques au sol sur terres agricoles tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique. Cette innovation s’intègre pleinement dans le Plan solaire d’EDF, qui vise à faire du Groupe l’un des leaders du secteur en France, grâce notamment à une utilisation responsable et concertée des sols. Enfin, ce projet s’inscrit dans la feuille de route Néo Terra de la Région Nouvelle-Aquitaine pour accélérer la transition énergétique et écologique.