Trail solidaire des Ã©nergies renouvelables le jeudi 16 mai Ã  Cassis : inscrivez-vous !

Synergie Renouvelable organise le jeudi 16 mai à Cassis son trail solidaire, un évènement de team building pour se mobiliser & être solidaires, ensemble, sous la douceur du Sud ! Autour d’une idée force : changer des vies en agissant sur des sujets de transition énergétique et climatique justes.

Synergie Renouvelable recevra les équipes des EnR à Cassis le jeudi 16 mai pour une journée engagée entre acteurs de la filière, ainsi qu’une soirée conviviale aux airs d’été. Challenges sur une boucle de trois kilomètres : courir à 2, 4 ou 6 personnes, en relai libre durant 2h, et parcourir la plus grande distance.

Ce parcours est pensé pour tous niveaux. Les prix d’inscription mentionnés sont des dons. A ce titre, ils sont défiscalisables à hauteur de 60% pour toute entreprise. Synergie Renouvelable émettra un reçu fiscal à la suite de l’évènement.

Prix d’un pack = Coureurs + Soirée à Cassis

• Pack Duo Power (2 personnes) : 580 euros soit 232 euros après déduction fiscale

• Pack 4 Spirit (4 personnes) : 1160 euros, soit 464 euros après déduction fiscale • Pack Oxygen (6 personnes) : 1740 euros, soit 696 euros après déduction fiscale Les inscriptions se font uniquement en ligne via le site internet du chronométreur SPORTIPS.FR Il n’y aura pas de possibilité de s’inscrire sur place le jour de la course.

Le projet retenu aura pour vocation d’améliorer l’accès à l’eau potable et les conditions de santé de la communauté rurale isolée de la région Oromia en Ethiopie avec la mise en œuvre d’un système de pompage solaire et de distribution d’eau pour les 2000 habitants du village d’Alaba. L’installation prévoit une pompe Lorentz référence PS2-4000 HRE-32-2 et 21 panneaux solaires PVL 144 qui permettent de générer 3 024 Wp. Ce système de pompage autonome n’est pas équipé de batteries, dans le cas de jours avec peu ou pas d’ensoleillement, le réservoir de 25 m³ permettra de répondre au besoin journalier en eau potable.

Les impacts de ce projet sont considérables :

Réduire la mortalité maternelle et/ou la mortalité natale et infantile (enfants de moins de 5 ans).

Assurer la participation pleine et effective des femmes et l’égalité des chances en matière de leadership à tous les niveaux de la prise de décisions dans la vie politique, économique et publique. Les jeunes filles étant celles qui sont missionnées pour chercher de l’eau ne sont de fait pas en mesure de se rendre à l’école. Elles le pourront sans doute dès que les travaux seront menés.

Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable salubre et abordable pour tous et soutenir et renforcer la participation des communautés locales à l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement.

Contribuer à réduire le total des émissions de gaz à effet de serre par an et prendre des mesures relatives aux changements climatiques.

A vos chaussures de running !

sportips.fr/inscription/ENR24