Trina Solar conserve son classement AAA dans les derniÃ¨res notes de bancabilitÃ© de Â« PV ModuleTech Â»

Trina Solar a maintenu son statut AAA pour le troisième trimestre consécutif dans le classement de bancabilité « PV ModuleTech » publié par PV Tech pour le quatrième trimestre 2022.

La présence continue de l’entreprise dans la catégorie la plus élevée valide son haut niveau de performance continu en termes de capacité de fabrication, d’innovation technologique, d’expéditions de produits et de situation financière. Elle souligne sa position de fleuron de l’industrie dans chacun de ces domaines.

Un pionnier et un promoteur de la technologie de type n

Trina Solar a été l’un des premiers fournisseurs de modules dans la technologie de type n et devrait augmenter sa capacité au cours de l’année à venir. Trina Solar est engagée dans l’innovation technique et continue d’être à la pointe de l’industrie avec la technologie de type n. Sur la base de la technologie de pointe de 210 mm, Trina Solar a lancé des solutions de scénario complet de type n de 210 mm, réduisant les coûts BOS et le LCOE et offrant une plus grande valeur aux clients. Le volume des expéditions de modules de 210 mm et de technologie de type n de Trina devrait atteindre 30 GW d’ici 2030, ce qui contribuera à faire entrer l’industrie photovoltaïque dans l’ère du type n.

Le choix des clients mondiaux : une augmentation évidente des livraisons de modules de 210 mm

Trina Solar a déclaré qu’à la fin du troisième trimestre, ses expéditions de modules pour l’année avaient totalisé 28,79 GW, faisant de la société le leader du nombre de modules de cellules de 210 mm expédiés. Selon TrendForce, l’industrie a expédié 50 GW de modules de cellules de 210 mm au cours des neuf premiers mois de l’année. Depuis que les modules de cellules de 210 mm sont entrés en production de masse, les expéditions avaient totalisé 76 GW au troisième trimestre de 2022.