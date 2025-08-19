AISWEI, sociÃ©tÃ© mÃ¨re de Solplanet, se classe au 6e rang des livraisons mondiales d’onduleurs

La sociÃ©tÃ© AISWEI affiche la plus forte croissance parmi les 10 premiÃ¨res entreprises mondiales dâ€™onduleurs, reflÃ©tant ainsi son expansion internationale. En sus de tenir le lead sur le rÃ©sidentiel, elle se classe au 6e rang du classement gÃ©nÃ©ral en 2024. Belle progressionÂ ! Â Â Â

Wood Mackenzie, un institut de recherche mondialement reconnu dans le domaine des marchÃ©s de l’Ã©nergie et des ressources naturelles, a officiellement publiÃ© son classement mondial 2024 des livraisons d’onduleurs photovoltaÃ¯ques.

Un taux de croissance annuel Ã 28%

AISWEI, la sociÃ©tÃ© mÃ¨re de Solplanet, s’est classÃ©e sixiÃ¨me au niveau mondial en termes de livraisons totales, enregistrant la plus forte croissance annuelle parmi les dix premiers fabricants avec 28 %, bien au-dessus du taux de croissance mondial de 10 %, ce qui confirme sa forte dynamique sur le marchÃ©.Â Fort de son expertise de longue date dans le segment rÃ©sidentiel, AISWEI s’est hissÃ© Ã la premiÃ¨re place mondiale des livraisons d’onduleurs string rÃ©sidentiels. Dans le segment commercial et industriel (C&I), la sociÃ©tÃ© s’est hissÃ©e au troisiÃ¨me rang mondial. AISWEI s’est Ã©galement classÃ© troisiÃ¨me en termes de livraisons totales d’onduleurs photovoltaÃ¯ques en Chine, tout en poursuivant son expansion sur les marchÃ©s internationaux.

Renforcement de la position de Solplanet en Europe

OpÃ©rant sous la marque Solplanet en dehors de la Chine, AISWEI a accÃ©lÃ©rÃ© sa prÃ©sence mondiale en Ã©tablissant des partenariats sur des marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques Ã©tablis tels que l’Europe et l’Australie, et en se dÃ©veloppant rapidement au Moyen-Orient, en Afrique, en AmÃ©rique latine et dans d’autres rÃ©gions Ã©mergentes. En 2024, Solplanet s’est classÃ©e parmi les cinq premiÃ¨res entreprises en AmÃ©rique latine et dans les CaraÃ¯bes, avec une croissance notable au BrÃ©sil, et a renforcÃ© sa position en Europe avec un portefeuille comprenant des onduleurs hybrides rÃ©sidentiels et triphasÃ©s C&I. Cette prÃ©sence multirÃ©gionale et ce portefeuille d’applications diversifiÃ© dÃ©montrent la capacitÃ© de la sociÃ©tÃ© Ã rÃ©pondre aux besoins variÃ©s de ses clients dans diffÃ©rentes situations de marchÃ©.

Â« Nos excellents rÃ©sultats dans le classement Wood Mackenzie reflÃ¨tent non seulement la croissance de nos expÃ©ditions, mais aussi la confiance que nos clients accordent Ã notre technologie Â», a dÃ©clarÃ© le Dr Zhang Yong, prÃ©sident d’AISWEI. Â« En combinant notre expertise en ingÃ©nierie et nos partenariats locaux Ã©troits, nous visons Ã fournir des solutions fiables et faciles Ã installer qui contribuent Ã accÃ©lÃ©rer l’adoption de l’Ã©nergie solaire dans le monde entier. Â»

EncadrÃ©

Quid dâ€™AISWEIÂ ?

AISWEI, anciennement filiale chinoise de SMA, est une entreprise de haute technologie spÃ©cialisÃ©e dans le dÃ©veloppement et la fabrication de solutions solaires, notamment des onduleurs, des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie, des chargeurs pour vÃ©hicules Ã©lectriques et des systÃ¨mes de gestion intelligente de l’Ã©nergie basÃ©s sur l’IA. Avec quatre centres de R&D Ã Suzhou, Shanghai, Xi’an et Cologne, et un centre de fabrication Ã Yangzhong, la sociÃ©tÃ© continue d’investir dans l’innovation et de renforcer ses rÃ©seaux de services afin de garantir la fiabilitÃ© et l’accessibilitÃ© Ã ses clients dans le monde entier.

Face Ã la demande croissante en Ã©nergies renouvelables et en solutions de stockage, AISWEI et Solplanet s’engagent Ã soutenir les installateurs, les distributeurs et les EPC avec des produits de haute qualitÃ©, des rÃ©seaux de service accessibles et une connaissance approfondie des exigences des marchÃ©s locaux.