IEA PVPS : Nouveau rapport dâ€™enquÃªte national sur les applications de lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que aux Pays-Bas en 2023

Ce rapport de l’IEA PVPS révèle une stabilisation de la croissance de la capacité photovoltaïque installée aux Pays-Bas avec un total de 4,4 GWc installés en 2023. Cela reflète le passage de l’expansion rapide des années précédentes à un rythme plus durable, en fonction de la capacité du réseau disponible et des conditions du marché.

Parmi les principaux développements en 2023, on retiendra :

L’adaptation du marché à la capacité du réseau : Le marché néerlandais du photovoltaïque a connu des ajustements en raison de problèmes de congestion du réseau, en mettant l’accent sur l’alignement des nouvelles installations sur la disponibilité de la capacité du réseau.

Le focus sur les pratiques durables : Il y a eu une évolution notable vers l’intégration de la durabilité dans le secteur photovoltaïque, en mettant l’accent sur les pratiques d’économie circulaire dans la production et le recyclage.

Les solutions de réseau innovantes : Le déploiement de systèmes locaux de stockage par batterie et de techniques avancées de gestion du réseau a atténué les effets de la congestion du réseau, facilitant ainsi un système énergétique plus résilient.

Initiatives du gouvernement et de l’industrie

Le gouvernement néerlandais, en collaboration avec les parties prenantes de l’industrie, a pris des mesures proactives pour gérer la capacité du réseau. Des initiatives telles que le programme d’action national contre la congestion du réseau et l’investissement dans des technologies innovantes soulignent l’engagement à soutenir la croissance du secteur photovoltaïque tout en relevant les défis infrastructurels. Sur le plan économique, le secteur photovoltaïque continue d’apporter un apport important à l’économie néerlandaise, soutenant plus de 42 550 emplois à temps plein et générant une activité substantielle grâce à de nouvelles installations et à de nouveaux systèmes opérationnels. Le rapport souligne le rôle essentiel des cadres politiques dans le soutien à l’industrie photovoltaïque, en particulier par le biais de mesures qui encouragent l’autoconsommation et rationalisent l’intégration au réseau. Les Pays-Bas restent déterminés à atteindre leurs objectifs climatiques, le photovoltaïque jouant un rôle essentiel dans la stratégie nationale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la sécurité énergétique.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2025/01/IEA-PVPS-Task-1-NSR-The-Netherlands-2023.pdf