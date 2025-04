SunWave annonce la signature dâ€™un projet de centrale solaire avec Panattoni France sur le site de Lyon-Saint ExupÃ©ry

SunWave, acteur lyonnais du solaire décentralisé, annonce la signature d’une centrale solaire sur la toiture de la messagerie développée par Panattoni, stratégiquement située dans la zone CargoPort de l’Aéroport de Lyon. Détails !

Prévue pour une mise en service fin 2025, cette installation solaire produira 575 MWh d’énergie renouvelable par an (l’équivalent de la consommation annuelle de 115 foyers) permettant d’éviter l’émission de plus de 60 tonnes de CO2 par an. Au-delà de l’atteinte des critères environnementaux, l’installation de SunWave permet à Panattoni de se conformer aux exigences de la loi Climat et Résilience pour les bâtiments neufs. Cette électricité verte pourrait également bénéficier à l’ensemble des entreprises du CargoPort, renforçant ainsi l’autosuffisance énergétique de la zone.

SunWave souenue par le VINCI Concessions

Créée début 2024 à Lyon, SunWave développe, finance, construit et exploite des centrales photovoltaïques en ombrières et en toitures à destination des industriels, des acteurs de l’immobilier et des collectivités. Spécialisée dans les projets de taille intermédiaire, elle se positionne comme un maillon essentiel entre les grandes infrastructures solaires et les installations individuelles. Soutenue par VINCI Concessions, acteur international des infrastructures de mobilités et engagé dans leur décarbonation ainsi que celle des territoires où elles sont opérées, l’entreprise bénéficie d’une double force : l’agilité et la réactivité d’une structure entrepreneuriale, combinées à la solidité financière et l’expertise d’un grand groupe. Nourrie par l’ambition de démocratiser le solaire décentralisé en France grâce à des solutions locales et durables, adaptées aux besoins des entreprises, SunWave a développé en un an d’existence des dizaines de centrales solaires pour plusieurs clients de référence, sur l’ensemble du territoire national.

Un projet inscrit dans la politique de développement de la production d’énergie solaire à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry

Panattoni, leader européen du développement immobilier logistique, a lancé début 2025 son premier projet lyonnais : une messagerie de 7 300 mètres carrés située au sein du CargoPort de l’Aéroport de Lyon. Le développeur d’immobilier logistique et industriel a fait appel à SunWave pour intégrer une solution solaire en autoconsommation à son nouveau site. SunWave assure ainsi la conception, le financement, la construction et l’exploitation de la centrale jusqu’en 2055. Avec une puissance installée de 498 kWc, cette installation, dont la livraison est prévue au 4ème trimestre 2025, alimentera directement le réseau énergétique de la zone, augmentant ainsi la part d’énergies renouvelables utilisée localement, une solution plus durable et alignée avec la stratégie de décarbonation du secteur.

Favoriser un modèle d’autoconsommation collective sur le territoire national

Alors que la publication de l’arrêté modificatif du S21 apporte enfin des clarifications attendues par la filière, les récentes turbulences réglementaires ont rappelé la nécessité pour les acteurs du solaire décentralisé de s’appuyer sur des modèles solides, résilients et tournés vers l’avenir. Face à ce contexte mouvant, SunWave affiche une stratégie basée sur un modèle de production locale et d’autoconsommation, tant individuelle que collective. L’entreprise mise sur des solutions adaptées aux besoins des acteurs privés et publics, tout en anticipant les changements réglementaires. “Le brutal revirement du S21 a pris de court l’ensemble de la filière solaire. Ce contexte nous rappelle que les mécanismes de soutien continueront d’évoluer. C’est pourquoi nous avons conçu un modèle résilient, capable de fournir aux entreprises une électricité compétitive et décarbonée, indépendante des mécanismes de soutien et des fluctuations du marché de l’énergie” explique Maxime Varin, Président de SunWave. SunWave vise d’ici 2030 un portefeuille de 1 000 centrales solaires en France, pour une capacité totale de 500 MWc.