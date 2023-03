BePOSITIVE 2023; le salon de la transition Ã©nergÃ©tique Ã  Lyon du 21 au 23 mars prochain

Le salon BePOSITIVE, seul rendez-vous français dédié exclusivement aux enjeux et aux solutions de la transition énergétique revient du 21 au 23 mars 2023 à Eurexpo Lyon, France. Avec 500 exposants et marques attendus, tous les acteurs engagés pour la transition énergétique sont attendus pour échanger et découvrir les dernières innovations du marché !

BePOSITIVE favorise la transversalité des marchés et le dialogue en réunissant tous les acteurs des filières bâtiment et énergie.

Le salon leur propose donc des réponses concrètes autour de 4 grands secteurs d’exposition :

- Les nouveaux systèmes énergétiques,

- Les énergies dans le bâtiment,

- Le bois énergie – Flam’expo

- Les solutions constructives

Cette édition abordera également 3 thématiques phares qui sont au cœur de l’actualité des filières : l’emploi et la formation, la digitalisation de l’énergie et la construction durable.

Les BePOSITIVE Awards valoriseront les 57 innovations en lice pour devenir lauréate de l’édition 2023 !

BePOSITIVE vous invite à venir découvrir les dernières innovations des filières de l’énergie et du bâtiment, à rencontrer leurs acteurs et à assister aux différents temps forts du salon du 21 au 23 mars 2023.

Zoom sur les temps forts

LE 8E COLLOQUE PV DU SER

Mardi 21/03 de 9h30 à 17h en salle Mezzanine / sur inscription

LANCEMENT OFFICIEL DU CLUB SOLAIRE METROPOLITAIN

Mardi 21/03 à 15h sur l’espace Ateliers Open Energies

DES AILES POUR LA PLANETE

Le projet porté par Jean-Baptiste Loiselet sera exposé sur le parvis extérieur d’Eurexpo

SIGNATURE DU PACTE BOIS

Jeudi 23/03 à 12h sur l’espace ateliers BD