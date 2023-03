La Compagnie de Phalsbourg dÃ©ploie son premier projet dâ€™autoconsommation accompagnÃ©e par EverWatt

La Compagnie de Phalsbourg, une des principales foncières privées françaises, et EverWatt, producteur d’énergies renouvelables décentralisées, ont conclu un partenariat pour développer le premier projet d’autoconsommation sur un village de marques en France. Cela se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes !

Le projet de la Compagnie de Phalsbourg prévoit le déploiement sur le centre « The Village » dans l’Isère de plus de 10 000m² de panneaux photovoltaïques sur les toitures et en ombrières de parking, permettant la production de 2,27 GWh annuels d’électricité verte. Cette production sera entièrement autoconsommée par le centre commercial et répartie entre les parties communes, les bornes de recharge électrique et certaines enseignes. Le projet permet non seulement d’assurer un circuit court à l’électricité produite localement et de répondre aux contraintes du contexte actuel, économiques et écologiques.

Un engagement commun en faveur de la transition énergétique

Né d’un partenariat entre la Compagnie de Phalsbourg et EverWatt, deux acteurs engagés en faveur de la transition énergétique, ce projet s’inscrit dans une volonté commune de développement des énergies renouvelables et de l’autoconsommation. La Compagnie de Phalsbourg portera l’investissement, l’installation et l’exploitation, accompagnée et conseillée par EverWatt, acteur reconnu dans le développement des énergies renouvelables.

Un programme de développement écologique unique

Ce projet intervient dans le cadre du programme de développement écologique « 1 000 /100 000 » de la Compagnie de Phalsbourg. La société, dont l’excellence environnementale est un pilier depuis sa création, vise l’autonomie énergétique pour la plupart de ses sites et souhaite accompagner ses visiteurs vers la mobilité électrique. Ce plan vise le déploiement de plus de 1000 bornes de recharge électrique sur ses parkings et 100 000 m² de panneaux photovoltaïques qui auront, notamment, pour vocation d’alimenter ces bornes en circuit-court.

« Le positionnement RSE de nos retail parks de dernière génération, connus pour offrir une qualité architecturale, une ambition écologique et un bien-être des clients exceptionnels, sera encore accentué avec le programme inédit 1 000 / 100 000 . Nous nous réjouissons de développer ce premier projet d’autoconsommation aux côtés d’un acteur aussi engagé qu’EverWatt. », confie Philippe Journo, Président de la Compagnie de Phalsbourg.

EverWatt, engagée pour la décarbonation des territoires

Avec ce partenariat, EverWatt confirme ainsi son expansion dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, après le lancement d’un premier projet d’autoconsommation collective de grande ampleur sur la ZAE de Saint-Martin-D’Hères, et poursuit son développement régional post signature de son partenariat avec Enedis Alpes. « Nous sommes ravis d’accompagner un acteur de référence et engagé comme la Compagnie de Phalsbourg pour ce premier projet d’autoconsommation à grande échelle pour une foncière. Avec ce partenariat, nous mettons en place des solutions concrètes pour les enseignes de The Village en réponse à la hausse des tarifs de l’électricité, et accompagnons

leurs engagements en matière de décarbonation grâce à l’énergie solaire. » souligne Jérôme Owczarczak, Directeur du développement et des Opérations d’EverWatt.