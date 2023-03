BePOSITIVE 2023 : EcoFlow prÃ©sentera en avant-premiÃ¨re franÃ§aise son dispositif solaire pour balcons

EcoFlow, société de solutions d’alimentation portable et d’énergie renouvelable, présentera le tout premier dispositif solaire pour balcons au monde avec stockage d’énergie portable lors du salon BePOSITIVE qui se tiendra à Lyon du 21 au 23 mars prochain. EcoFlow y présentera également l’ensemble de ses gammes, y compris le réfrigérateur portable Glacier, dévoilé lors du CES 2023, et le climatiseur portable Wave 2.

Organisé par le département GreenTech+ de GL events Exhibitions Operations, BePOSITIVE est le salon français de la transition énergétique qui met en lumière les dernières innovations et tendances technologiques pour les secteurs de l’énergie et du bâtiment.

“BePOSITIVE et EcoFlow partagent la même conviction que les énergies renouvelables et l’innovation sont au cœur de l’avenir de l’humanité, c’est pourquoi nous avons choisi de présenter notre dispositif solaire pour balcons sur ce salon”, déclare Ryan Xing, Responsable Europe chez EcoFlow. “Avec la possibilité d’utiliser l’énergie solaire pour la consommation quotidienne et nocturne de toute la maison, le dispositif solaire pour balcons est prêt à accélérer la transition des citoyens européens des énergies fossiles vers des sources d’énergie alternatives.”

Le dispositif solaire pour balcons d’EcoFlow est le premier de son genre à inclure un stockage d’énergie portable. Il convertit l’énergie solaire via des panneaux solaires et alimente directement la maison pendant la journée. En outre, il stocke l’énergie excédentaire dans des stations d’alimentation portables pour une utilisation nocturne. Avec une conception facile à installer et une application intelligente de contrôle, le dispositif solaire pour balcons contribue à réaliser des économies d’énergie et à atteindre une plus grande indépendance énergétique.