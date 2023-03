Transition Ã©cologique : Enedis dÃ©voile les travaux prÃ©paratoires Ã  son futur Â« Plan de DÃ©veloppement de RÃ©seau

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en France, publie pour la première fois ce jour un document préliminaire à son « Plan de Développement de Réseau ». Il s’agit d’un rapport préparatoire dont l’ambition est d’éclairer la trajectoire croissante des investissements d’Enedis à horizon 2027 et 2032, et de contribuer aux débats autour de la future Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

De 4,4 milliards d’euros d’investissements en 2022[1] à plus de 5 milliards d’euros par an à horizon 2032[2]

Sobriété électrique, mobilité propre, accélération des énergies renouvelables et de l’autoconsommation… Le rôle clé du réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis pour le compte des collectivités locales va s’amplifier à court et moyen terme face à la montée en puissance des nouveaux usages de l’électricité.

Le développement des énergies renouvelables et l’électrification des usages sont les principaux moteurs de la croissance des investissements d’Enedis qui figure parmi les premiers investisseurs locaux en France. Levier majeur de la réduction des émissions de CO2, l’électrification des usages conduira notamment à des niveaux de consommation d’électricité en augmentation à horizon 5 et 10 ans. Enedis adapte le réseau électrique à toutes ces évolutions avec 3 typologies d’investissement :

Le raccordement au réseau selon le niveau de puissance demandé par les clients, avec si nécessaire une augmentation de la capacité du réseau,

Le renforcement du réseau en adaptant le réseau à l’évolution progressive des charges existantes,

Le renouvellement du réseau en mettant en œuvre des programmes de modernisation définis dans une stratégie nationale d’investissement et en ciblant les ouvrages à traiter en priorité.

Opérateur du réseau public de distribution d’électricité reconnu pour la 2ème année consécutive comme le plus intelligent au monde[3], Enedis investit pour le moderniser et le rendre plus résilient face aux aléas climatiques dans le cadre d’un dialogue permanent avec les autorités concédantes. Les nouvelles technologies permettent une automatisation des installations de réseau et une plus grande agilité au service des clients. Enedis met en place des politiques de renouvellement ciblé, telles que la démarche « Rénovation programmée » qui permet de fiabiliser le réseau électrique aérien HTA (moyenne tension) par cycles de 25 ans, le « Plan aléas climatiques » (20 000 km de réseau HTA aérien seront fiabilisés sur la période 2019-2032) ou le Programme de remplacement d’une grande partie des ouvrages en technologie fils nus en basse tension d’ici 2035. Constamment amélioré, le réseau géré par Enedis a une fiabilité partout supérieure à 99,9% et en moyenne proche de 99,99%.

Pour permettre la modernisation du réseau électrique, Enedis envisage d’investir dans la durée plus de 5 milliards d’euros par an à horizon 2032, avec un pic en 2027 à 5,5 milliards d’euros en raison de la construction d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans le résidentiel collectif.

Cette augmentation des investissements d’Enedis contribuera à la décarbonation du pays ainsi qu’au développement économique des territoires. Enedis pour financer ces investissements aura recours à l’emprunt au travers notamment de financements verts de type « green bonds ».

Encadré

5 convictions au service de la nouvelle France électrique !

A travers ce document préliminaire à son « Plan de Développement de Réseau », Enedis affirme 5 convictions :

Le réseau public de distribution d’électricité a une valeur collective majeure. Enedis développe et exploite le réseau dans un cadre de dialogue et de concertation à la fois national et local. Un des savoir-faire majeurs d’Enedis est de pouvoir optimiser et séquencer les investissements dans un environnement complexe, incertain, et présentant des enjeux multiples. Les méthodes d’investissement doivent être stables dans le temps pour tenir un cap dans la durée… …mais doivent s’adapter à un rythme qui s’accélère avec la transition écologique.