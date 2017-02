Bepositive 2017: nouvel onduleur 88 kVA prÃ©sentÃ© pour la 1Ã¨re fois en France sur le stand de Delta

Delta utilisera la vitrine technologique que représente Bepositive 2017 pour exposer ses innovations et notamment pour la première fois en France le nouvel onduleur décentralisé mural de forte puissance M88H (88 kVA). Destiné aux très grandes toitures et aux centrales au sol mais aussi grâce à sa flexibilité aux applications agricoles comme industrielles, le M88H a été désigné et pensé pour les clients en quête de solutions flexibles et compétitives. Evolution naturelle des RPI M30A et RPI M50A déjà plébiscités par le marché depuis plusieurs années, le M88H offrira donc à ses futurs acquéreurs avant même son lancement l’assurance d’un vrai retour d’expérience terrain.

Un concentré de technologie !

Parmi les arguments techniques et financiers pour séduire, on retiendra :

sa légèreté, seulement 84 kg, boite de jonction complète conforme UTE comprise (comprenant fusibles sur chaque entrée et chaque polarité, parafoudres AC + DC, sectionneur mécanique)

sa compacité (965 * 615 * 275 mm) boite de jonction comprise

son accroche murale aisée grâce au support inclus dans la livraison

IP 65: utilisation en intérieur comme en extérieur (pas besoin d’un local dédié)

une large plage de tension de 200 à 1100 V pour une grande flexibilité et de meilleures performances dans des conditions difficiles

2 MPP dotés de boosters pour une injection dès 250V

une utilisation sous une tension de sortie de 400 ou 480 V pour une réduction des coûts de câblage

une interface homme-machine aussi performante que simple

