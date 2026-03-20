En dernier recours, Christian Estrosi joue la carte solaire pour gagner lâ€™Ã©lection municipale de Nice : opportunisme !

La fin de campagne Ã©lectorale de Christian Estrosi Ã Nice se concentre sur lâ€™Ã©cologie et plus prÃ©cisÃ©ment le solaire. Le toujours maire de Nice a prÃ©sentÃ© son plan Â«â€¯Gran SoulÃ¨u dâ€™Orâ€¯Â», destinÃ© Ã faire de Nice une ville solaire. Le maire sortant veut en faire un marqueur politique majeur, dÃ©fendant une transition Ã©nergÃ©tique locale quâ€™il oppose Ã un Â«â€¯retour en arriÃ¨reâ€¯Â», version Eric Ciotti. Histoire aussi de glaner quelques voix auprÃ¨s de lâ€™Ã©lectorat de Juliette Chesnel-Le Roux, la candidate Les Ecologistes qui se maintient pour ce second tour crucial. Ne serait-pas un peu tard monsieur le maireÂ ?

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Mais pourquoi diable nâ€™y avait-il pas pensÃ© avantÂ ? Faire de Nice, baie des Anges baignÃ©e du soleil de la MÃ©diterranÃ©e, une ville solaireÂ ! Une politique solaire volontariste aurait dÃ» Ãªtre un pilier de la gestion municipale de Christian Estrosi depuis des lustres. Et voilÃ que cette idÃ©e surgit le 19 mars 2026, dans lâ€™entre-deux tours trÃ¨s tendu des Ã©lections municipales, sous pression de lâ€™UDR dâ€™extrÃªme-droite Eric Ciotti et pour grignoter quelques voix Ã©colos. Comme un dernier recours avant la chuteÂ ? Christian Estroisi a beau arguÃ©Â la flambÃ©e des prix de lâ€™Ã©nergie, personne nâ€™est dupe. Vous avez dit opportunismeÂ ? Â Le plan baptisÃ©Â Â« Gran SoulÃ¨u dâ€™Or Â» est destinÃ© Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie solaire sur le territoire. Il Ã©tait tempsÂ ! Objectif : produire localement une Ã©lectricitÃ© moins coÃ»teuse etÂ renforcer lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tiqueÂ des NiÃ§ois. Avec prÃ¨s de 2 800 heures de soleil par an selon Christian Estrosi, Nice dispose dâ€™un potentiel important.Â Â« Nous sommes assis sur une mine de soleil Â», a confiÃ© Christian Estrosi lors de son discours auÂ AnimaNice Maioun dou Rai. Christian Estrosi en pince subitement pour le solaire. Il annonce ainsi vouloir Ã©quiper les bÃ¢timents publics.

Le solaire de lâ€™espoir

Plus de 1 000 infrastructures municipales pourraient Ãªtre concernÃ©es, pour un potentiel estimÃ© Ã Â 60 000 mÂ² de panneaux, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 5 000 foyers. Il souhaite aussi dÃ©velopper lâ€™autoconsommation collective. Â« Câ€™est le circuit court du solaire Â», a rÃ©sumÃ© le maire, mettant en avant un modÃ¨le permettant de rÃ©duire les coÃ»ts en limitant les intermÃ©diaires. Christian Estrosi a Ã©galement insistÃ© sur le dÃ©veloppement dâ€™une rÃ©gie municipale solaireÂ comme levier pour rÃ©duire le coÃ»t de lâ€™Ã©nergie et amÃ©liorer le pouvoir dâ€™achat des habitants. En campagne politique, le maire a mis en avantÂ un projet quâ€™il affirme construit avecÂ Â« des Ã©cologistes authentiques, partageant selon luiÂ les mÃªmes valeurs rÃ©publicaines. Â»Â Les Ecologistes de la liste de Juliette Chesnel-Le Roux qui nâ€™ont cessÃ© de mettre les renouvelables en avant apprÃ©cierontÂ … Et oui, le solaire territorial et le solaire en ACC sont de vÃ©ritables outils de dÃ©mocratie locale, crÃ©ateurs de liens, dâ€™emplois non dÃ©localisables, sources dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie pour les citoyens et respectueux de la planÃ¨te. Pour Christian Estrosi, dernier baroud, autour du solaire de lâ€™espoirâ€¦