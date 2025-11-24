A Bourg-en-Bresse, le parking dâ€™Ainterexpo se pare dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques

Grand Bourg AgglomÃ©ration inaugure les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques dâ€™Ainterexpo, marquant une Ã©tape clÃ© dans la stratÃ©gie de transition Ã©nergÃ©tique du territoire. RÃ©alisÃ© en partenariat avec Idex, ce projet emblÃ©matique traduit de maniÃ¨re concrÃ¨te les ambitions de lâ€™agglomÃ©ration en matiÃ¨re de production locale dâ€™Ã©nergies renouvelables et de dÃ©carbonation de ses infrastructures. Pour des performances environnementales significativesÂ !

A Bourg-en-Bresse, lâ€™installation photovoltaÃ¯que couvre 90 % des places de parking dâ€™Ainterexpo, soit 14 500 mÂ², offrant par la mÃªme occasion un confort supplÃ©mentaire Ã tous les utilisateurs du site. Lâ€™AgglomÃ©ration et Idex, entreprise laurÃ©ate retenue dans le cadre de lâ€™appel Ã projet, prÃ©voient une production annuelle de 4 029 MWh. Cette Ã©lectricitÃ© sera injectÃ©e intÃ©gralement dans le rÃ©seau Ã©lectrique, ce qui reprÃ©sente lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de prÃ¨s de 900 foyers.

Partenariat et modÃ¨le dâ€™exploitation

Lâ€™investissement a Ã©tÃ© intÃ©gralement portÃ© par Idex, qui assure la construction, lâ€™exploitation et la maintenance du site pendant une durÃ©e de 30 ans. Idex bÃ©nÃ©ficie dâ€™une autorisation dâ€™occupation temporaire du domaine public, Grand Bourg AgglomÃ©ration restant propriÃ©taire du foncier. En contrepartie, Idex versera un loyer Ã lâ€™AgglomÃ©ration durant toute la durÃ©e dâ€™exploitation de la centrale. Idex est une entreprise indÃ©pendante spÃ©cialisÃ©e dans les Ã©nergies locales et bas carbone (production, distribution, fourniture, services dâ€™efficacitÃ©). Elle dispose d’une implantation locale Ã Tossiat avec 16 techniciens et gÃ¨re 55 contrats dâ€™exploitation et de maintenance Ã Bourg-en-Bresse, dont celui du centre hospitalier de Fleyriat.

Un partenariat public-privÃ© rÃ©ussi

Le calendrier prÃ©visionnel des travaux, qui ont dÃ©butÃ© en avril, a permis la rÃ©ception, la mise en service et le dÃ©but de lâ€™exploitation en dÃ©cembre 2025.Â Grand Bourg AgglomÃ©ration sâ€™est dotÃ©e dÃ¨s dÃ©cembre 2022 dâ€™une stratÃ©gie de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Le territoire a du potentiel pour engager cette nÃ©cessaire transition vers des Ã©nergies dâ€™avenir. Son objectif est ambitieux mais rÃ©alisable compte tenu des projets en cours : une production dâ€™Ã©nergies renouvelables de 750 GWh/an en 2030, soit 31% de la consommation finale, ce qui reprÃ©sente une augmentation de 100% par rapport Ã 2018. La trajectoire est trÃ¨s favorable, la production ayant bondi de 87% entre 2014 et 2019. Grand Bourg AgglomÃ©ration entend pouvoir intervenir en tant quâ€™investisseur ou initiateur. Parmi les nombreux projets en cours, celui des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques Ã Ainterexpo est exemplaire, tÃ©moignant dâ€™un partenariat public-privÃ© rÃ©ussi.