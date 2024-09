Belgian Solar Day 2024 : Ã©vÃ©nement incontournable de l’Ã©nergie solaire en Belgique !

La prochaine édition du Belgian Solar Day 2024 se tiendra le 20 novembre 2024 de 8h30 à 18h30 au NHOW Brussels, situé au 250 Rue Royale à Bruxelles. Depuis sa création en 2019, le Belgian Solar Day s’est imposé comme la conférence de référence pour l’ensemble du secteur photovoltaïque en Belgique. Ce rendez-vous unique réunit les acteurs clés : installateurs, fabricants, décideurs politiques, acteurs publics et experts académiques. Ensemble, nous dresserons un état des lieux des dernières avancées, tout en explorant les défis et opportunités qui façonnent l’avenir de l’énergie solaire.

Le Belgian Solar Day est une initiative co-organisé par Becquerel Institute, EDORA (Fédération des EnR), ODE (PV-Vlaanderen) et Techlink, des acteurs du secteur, engagés pour une transition énergétique durable. Au programme :

Découvertes et innovations : Faites le point sur les dernières technologies et tendances du secteur.

Rencontres professionnelles : Échangez avec des experts et des leaders de l’industrie photovoltaïque.

Perspectives stratégiques : Découvrez le rôle crucial que joue la Belgique et ses Régions dans la transition vers des solutions énergétiques durables.

L’événement se tiendra en français et en néerlandais, avec une traduction simultanée disponible tout au long de la journée pour garantir une compréhension optimale pour tous les participants. Ne manquez pas cette opportunité de vous connecter aux acteurs de la transition énergétique et d’être à la pointe de l’innovation solaire. Profitez des tarifs early bird en vous inscrivant avant le 16 octobre et sécurisez dès maintenant votre place pour l’événement !

www.solarday.be/event/belgian-solar-da