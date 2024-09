La Possession et GreenYellow ont inaugurÃ© 30 nouveaux points de charge pour VE reliÃ©s au solaire Ã  La RÃ©union

Alors que le parc de véhicules électriques connaît une croissance rapide à La Réunion, avec plus de 16 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en 2023, l’île se trouve confrontée à un défi majeur : l’expansion des infrastructures de recharge. Pour répondre à cette demande croissante, la commune de La Possession, en partenariat avec RunCharge, filiale spécialisée dans la mobilité électrique de GreenYellow Austral, a inauguré 30 nouveaux points de recharge pour véhicules électriques. Cet événement s’est déroulé dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité Durable, plaçant ainsi La Possession à la pointe de la transition vers une mobilité électrique à la Réunion.

Les nouvelles installations de RunCharge incluent des bornes de recharge rapides (22 kW DC), adaptées aux zones à forte fréquentation et des bornes de 7 kW, plus adaptées aux zones résidentielles.

Un déploiement progressif et ambitieux

À ce jour, 6 des 14 sites sont déjà en service, couvrant des lieux clés comme le Camp Magloire, le chemin Bœuf Mort, le gymnase Daniel Narcisse, le collège Jean Albany, la mairie de La Possession et le centre Nelson Mandela, offrant ainsi une couverture géographique optimale pour les utilisateurs.

Les 8 autres sites seront mis en service d’ici la fin de l’année 2024, garantissant une couverture complète pour les usagers de la commune. RunCharge, qui supervise l’installation des bornes, est le 1er réseau de recharge pour véhicules électriques à La Réunion, avec 22 sites en service pour un total de 130 points de charge répartis sur l’ensemble de l’île. « Les bornes de recharge pour véhicules électriques s’intègrent pleinement dans la politique de mobilité durable de La Possession. Elles renforcent l’engagement de la commune envers la réduction des émissions de gaz à effet de serre en encourageant l’adoption de véhicules électriques, une alternative plus propre aux véhicules thermiques. Je suis fière de pouvoir proposer à nos concitoyens des solutions concrètes, modernes et efficaces les incitant à se déplacer de manière plus durable et par là même, fière de contribuer à la transition écologique de l’île » confie Vanessa Miranville, Maire de La Possession.

Un réseau qui inclut des solutions solaires

Pierre Marouby, Directeur Général de RunCharge, ajoute : « Nous continuons à étendre notre réseau pour rendre la recharge électrique accessible à tous les Réunionnais, partout sur l’île. Ainsi nous poursuivons notre feuille de route en vue de notre objectif final : verdir l’électricité, électrifier les usages ». Ce nouveau parc de bornes de recharge implanté à La Possession contribue aux objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) de La Réunion, qui prévoit l’installation de 3 400 bornes pour soutenir un parc de 33 700 véhicules électriques à l’horizon 2028. Le développement de ce réseau, incluant des solutions solaires et connectées au réseau électrique, vise à réduire l’empreinte carbone de l’île et à faciliter la transition vers une mobilité plus propre.