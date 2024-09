AGC Glass Europe et ROSI, un partenariat stratÃ©gique pour faire progresser la circularitÃ© dans l’industrie du verre et du PV

AGC Glass Europe, filiale du groupe mondial AGC et leader mondial de la fabrication de verre plat, et ROSI, pionnier de la récupération et du recyclage de matières premières à haute valeur ajoutée issues de l’industrie photovoltaïque, ont conclu un accord de partenariat stratégique. En s’appuyant sur la vaste expérience verrière d’AGC Glass Europe et sur l’expertise de ROSI dans la transformation de modules photovoltaïques en fin de vie en matières premières de haute pureté, ce partenariat contribuera à des pratiques de production plus circulaires et à faible émission de carbone et au succès à long terme des deux industries.

Le recyclage du verre nécessite 25 % d’énergie de moins que la production de verre vierge, ce qui le rend plus économique et durable. Avec des panneaux solaires composés à 70 % de verre, les panneaux en fin de vie ont le potentiel de devenir un composant majeur de la chaîne d’approvisionnement du verre.

« Le verre photovoltaïque est très transparent et propre »

Grâce à leur collaboration, AGC Glass Europe et ROSI souhaitent recycler et réutiliser de grandes quantités de verre photovoltaïque dans la production de verre plat. Cela permet non seulement de fournir la matière première nécessaire à l’industrie du verre, mais aussi de réduire l’impact environnemental en fin de vie des panneaux photovoltaïques. Cette collaboration marque une étape importante dans le cheminement vers la création d’une chaîne de valeur du verre et du photovoltaïque plus durable et circulaire. « Nous faisons un pas important vers nos objectifs de réduction des émissions de Scope 1, 2 et 3 de 30 % d’ici 2030, d’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050 et de réduction de l’impact environnemental de nos opérations. Le verre photovoltaïque est très transparent et propre, ce qui en fait une source précieuse de matériaux recyclés pour nos usines. Cependant, sa composition est différente de celle de nos produits standards, ce qui signifie que l’innovation technique est obligatoire pour permettre le recyclage dans nos processus. C’est précisément là qu’intervient ROSI en tant que partenaire technique pour l’intégration de pratiques durables, qui sont au cœur de nos valeurs. » confie Marc Foguenne, Vice-Président Développement Durable chez AGC Glass Europe.

« Ensemble, nous créons un avenir plus durable pour les industries solaire et verrière »

En plus de soutenir l’économie circulaire, les deux entreprises peuvent réduire considérablement les émissions de carbone associées à la fabrication du verre. L’utilisation d’une tonne de calcin de verre comme matière secondaire dans la production de verre flotté permet d’économiser 0,7 tonne de CO2 et 1,2 tonne de nouvelles matières premières. Les équipes de recherche et développement ont déjà mené avec succès des tests sur l’utilisation de calcin de verre provenant de panneaux photovoltaïques dans la production de verre plat, démontrant la faisabilité de l’utilisation de verre recyclé sans compromettre la qualité ou les performances du produit final. Les résultats indiquent que l’incorporation de verre recyclé a le potentiel de devenir un élément standard du processus de production d’AGC. « Ce partenariat avec AGC Glass Europe est une étape majeure dans notre mission de recyclage et de réutilisation de matières premières précieuses issues de l’industrie photovoltaïque. Ensemble, nous créons un avenir plus durable pour les industries solaire et verrière. Nous sommes très heureux de signer cet accord en présence de notre investisseur Itochu, qui a toujours été un grand soutien pour notre développement. » assure Yun Luo, président de ROSI. Et Masayoshi Takezaki, directeur général de la division des énergies renouvelables d’Itochu Corporation, de conclure : « Nous sommes ravis d’annoncer le nouveau partenariat entre AGC et ROSI. En tant qu’actionnaire et partenaire de ROSI, nous sommes également impatients de présenter la technologie ROSI pour contribuer à la demande croissante au Japon dans un avenir très proche. »