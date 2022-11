Le groupe UNITe laurÃ©at dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres CRE Â« BÃ¢timents Â» pour le projet de Brinon-sur-Sauldre

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de désigner UNITe lauréat dans le cadre de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations photovoltaïques sur Bâtiments pour le projet de Brinon-sur-Sauldre, dans le Cher, en Centre-Val-de-Loire. UNITe, expert indépendant depuis 35 ans du marché de la production d’ENR, se classe ainsi troisième de cet appel d’offre, et capte à lui-seul plus de 11% du volume mis en jeu sur le marché français.

Développé par UNITe en un temps record, ce projet vise à installer des ombrières photovoltaïques sur un élevage de volailles, pour une puissance de 9.56 mégawatts et une production annuelle de plus de 10 gigawattheures d’électricité permettant d’assurer la consommation annuelle de plus de 4000 habitants, ce qui correspond à 27 % des besoins de la communauté de communes de Sauldre et Sologne.

Contribuer au bien-être des oiseaux

La production d’électricité restera ici secondaire par rapport à l’activité agricole : l’élevage de volailles restera bien la production principale sur ce site. Les structures seront spécifiquement dimensionnées et les espaces inter-rangées seront suffisamment large pour permettre le co-usage. L’installation des ombrières a un double enjeu : améliorer les conditions d’exploitation pour l’agriculteur et contribuer au bien-être des oiseaux en les rendant moins vulnérables aux conditions météorologiques grâce à la protection qu’apportent les ombrières, ombre en période de forte chaleur et abris en période de pluie et/ou de grêle. Conçue avec l’exploitant, cette installation lui permettra un meilleur confort d’utilisation tout en lui permettant de passer ses machines entre les tables.

Un véritable spécialiste des ombrières pour volaille

L’éleveur va bénéficier d’un espace de travail modernisé selon son propre cahier des charges, auquel UNITe s’est adapté : la volonté du groupe est de coconstruire des projets cousus-main avec les exploitants, pas d’appliquer un modèle standardisé. « Le désir d’UNITe n’est pas d’imposer son fonctionnement à un agriculteur mais bien de s’aligner sur ses contraintes pour répondre au mieux à ses besoins », souligne Sidy Daffe, chef de projet photovoltaïque chez UNITe. Le bien-être animal est préservé et le producteur profite d’un revenu additionnel pendant 30 ans, via la location du site. Le propriétaire témoigne d’ailleurs : « Je suis très satisfait de l’accompagnement complet et personnalisé proposé par UNITe, ainsi que du savoir-faire de l’entreprise qui est un véritable spécialiste des ombrières pour volaille. Le tout avec des échanges fréquents et une vraie prise en compte de mes problématiques ! » « Nous sommes fiers d’être lauréat de la CRE et de contribuer à ce projet de Brinon-sur-Sauldre, dans le Cher, en Centre-Val-de-Loire qui montre une expertise solide de UNITe et un ancrage réel dans les territoires. » déclare Stéphane Maureau, Directeur Général de UNITe.