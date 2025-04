EM-Power Europe : les startups offrent des solutions intelligentes pour des rÃ©seaux intelligents

Le marché des flexibilités gagne en importance dans le secteur de l’électricité. Cela s’explique par deux raisons : d’une part, le volume d’électricité renouvelable volatile devant être intégrée au réseau augmente et d’autre part, la numérisation croissante des réseaux électriques permet aussi aux acteurs du marché décentralisés de générer des recettes grâce à leur flexibilité. Cette évolution se reflète clairement dans l’éventail des startups présentes à Munich à l’EM-Power Europe dans le hall C5. Le salon professionnel international pour la gestion énergétique et les solutions d’énergie en réseau réunira du 7 au 9 mai à Munich les entrepreneurs, les penseurs et les décideurs, les leaders mondiaux et les jeunes entreprises innovantes.

Les jeunes entreprises offrent à leurs clients la possibilité, en pilotant intelligemment leurs portefeuilles d’actifs, d’optimiser la production d’électricité, le stockage et la consommation de manière à maximiser leurs revenus. Cela se fait en profitant des fluctuations de prix sur les marchés spot ou en fournissant des services système qui sont rémunérés par les gestionnaires de réseau. Le modèle commercial des startups consiste souvent à donner à leurs clients par le biais de plateformes logicielles intelligentes un accès facile aux marchés de la flexibilité, par exemple à l’aide de logiciels innovants pouvant fonctionner sur du matériel déjà existant.

Le modèle du smartphone : piloter tous les usages sur un seul appareil

Le pilotage intelligent de la production décentralisée et de la consommation est l’objectif de Spine GmbH. L’entreprise a été fondée en février 2024 à Munich par trois partenaires qui occupaient auparavant des postes à responsabilités dans des entreprises solaires et qui se décrivent eux-mêmes comme des « passionnés d’énergies renouvelables ». La startup développe une plateforme logicielle pour les applications énergétiques qui fonctionne en local sur un boîtier de pilotage dans un coffret de compteur. Il est possible d’y installer des applications pour le pilotage utile au réseau ainsi que des applications pour un pilotage en fonction du marché par exemple en combinaison avec des tarifs dynamiques de l’électricité. La particularité repose dans cette nouvelle possibilité de piloter toutes les applications par le biais d’un seul appareil : « Il faut se représenter le système comme un smartphone où les différentes applications fonctionnent sur un seul matériel », explique le directeur et cofondateur Martin Stötzel. En effet, cela n’a pas de sens d’installer un boîtier pour chaque application dans chaque coffret de compteur qui ne remplisse que certaines fonctions. Cela coûte du temps et de l’argent et prend de la place dans le coffret. Le groupe cible de Spine comprend les fournisseurs d’énergie et les installateurs-électriciens qui souhaitent permettre à leurs clients un pilotage intelligent des pompes à chaleur, bornes de recharge murales et accumulateurs. Leurs groupes cibles sont à leur tour le commerce et le secteur du logement avec des biens de grande taille.

L’optimisation en fonction des signaux du marché même pour les petits producteurs

Le pilotage basé sur les marchés peut aussi générer des recettes supplémentaires pour les producteurs d’électricité. C’est sur ce segment que se positionne l’entreprise française Bohr Energie SAS basée à Puygouzon. Elle optimise la production en fonction des signaux du marché pour les exploitants d’installations photovoltaïques, hydroélectriques et éoliennes et d’accumulateurs à batterie. La startup a été fondée en 2020 par quatre partenaires, deux d’entre eux étant issus du marché de gros de l’énergie et les deux autres du secteur de la production d’électricité renouvelable. L’entreprise n’était présente qu’en France, mais elle vise désormais aussi d’autres marchés européens. Bohr Energie se présente comme un agrégateur et regroupe aussi de petites prestations pour pouvoir opérer sur le marché. L’entreprise souligne que les petits producteurs d’électricité peuvent aussi en profiter : « Notre offre s’adresse à tous les producteurs à partir de 500 kilowatts », déclare son président Julien Haure. La gestion à distance des installations permet d’éviter par exemple les pertes liées aux prix négatifs et de maximiser la valeur de la production d’électricité. L’exploitant d’installations peut accéder aux données à tout moment sur une application. C’est surtout la faible puissance d’accès que M. Haure met en avant comme particularité de Bohr Energie par rapport à la concurrence.

Recettes provenant de la commercialisation de puissance réactive

Blindleister GmbH à Berlin se positionne sur un marché jeune qui émerge tout juste. La startup fondée en 2025 veut permettre aux exploitants d’installations photovoltaïques et éoliennes et d’accumulateurs à batterie de gagner des recettes supplémentaires par la vente de puissance réactive. Le modèle commercial a été rendu possible parce que la fourniture de puissance réactive fait désormais l’objet d’appels d’offres de la part des gestionnaires de réseaux de transport et des grands gestionnaires de réseaux de distribution, et qu’elle n’est donc plus fournie par défaut par les centrales électriques du secteur établi de l’électricité. Le marché est accessible à tous les producteurs d’électricité ou accumulateurs qui injectent sur le réseau de 110 kilovolts ou plus. La production de puissance réactive est possible en accédant au pilotage du convertisseur de fréquence de l’installation de production. Blindleister a développé un logiciel basé sur le cloud qui permet aux installations d’utiliser et maximiser leur potentiel pour les services réseau. Les installations décentralisées sont ensuite connectées ensemble par l’entreprise en une centrale virtuelle de puissance réactive. Son cofondateur et directeur Niklas Reinhardt précise : « Normalement, il n’est pas nécessaire d’ajouter un quelconque équipement matériel supplémentaire sur l’installation. »

La sécurité réseau au niveau micro et macro

La numérisation croissante dans le secteur de l’électricité nécessite des solutions de sécurité informatique toujours plus pointues. Fondée en 2020 et basée à Liestal en Suisse, Narrowin GmbH est une entreprise qui fournit des technologies de sécurité et de réseau aux entreprises et institutions qui ont besoin d’une protection particulière de leurs infrastructures critiques que sont les réseaux IT et OT. OT signifie « operational technology », autrement dit les réseaux de capteurs et actionneurs qui surveillent et contrôlent les installations et processus. Outre les fournisseurs d’énergie, la startup s’adresse aux institutions d’importance systémique comme les hôpitaux. Pour la sécurisation au niveau micro, Narrowin propose une diode réseau, un mini pare-feu qui peut être intercalé en tant qu’appareil plug&play entre le réseau et le terminal. Elle peut par exemple sécuriser de manière bidirectionnelle un poste de transformation sur le réseau électrique. Cela empêche l’attaque de systèmes vulnérables dans le poste de transformation par des logiciels malveillants depuis le réseau ainsi que les attaques du réseau via le poste de transformation, par exemple depuis l’ordinateur portable d’un monteur. Au niveau macro, l’exploreur de réseau est un logiciel qui permet un examen rapide et approfondi du réseau existant. Il visualise et caractérise la topologie d’un réseau, collecte des informations sur les appareils et hôtes de réseau et contribue à identifier les mesures permettant d’améliorer la sécurité et la stabilité du réseau. Tim Senn, cofondateur de Narrowin, explique : « Le logiciel aide à comprendre le réseau avec ses capteurs et ses actionneurs, à le segmenter et à trouver et résoudre plus rapidement les causes de dysfonctionnement. »