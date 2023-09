Ingersoll Rand mise sur le solaire pour atteindre son objectif 2030 de développement durable

Ingersoll Rand, un fabricant mondial de compresseurs, soufflantes, pompes et produits de vide va réduire ses émissions de 60% cette année dans l’un de ses principaux sites de production. Cette étape sera franchie dans son usine Elmo Rietschle de Bad Neustadt (Allemagne) grâce à une installation solaire en autoconsommation d’une valeur de plus d’un million de dollars.

L’usine de Bad Neustadt a finalisé cet été l’importante installation d’un système photovoltaïque. Comportant 2 796 modules et s’étendant sur 10 000 m², le système a été raccordé au toit de l’usine par un fournisseur de panneaux spécialement choisi et possédant une vaste expérience des projets de cette envergure.

500 tonnes de CO2 économisées par an

Environ 5,66 MWh d’énergie solaire neutre en CO2 devraient être produits quotidiennement en été, soit suffisamment pour alimenter l’ensemble de l’usine et dégager du surplus que l’entreprise fournira à la collectivité locale via le réseau public. Le système photovoltaïque est capable de produire jusqu’à 1GWh d’énergie solaire par an. Ce projet, qui témoigne de l’engagement d’Ingersoll Rand à améliorer son impact sur l’environnement, contribuera à la mission de l’entreprise, consistant à « rendre la vie meilleure » pour tous, en la faisant passer du statut de consommateur à celui de producteur d’électricité et plus particulièrement d’énergie renouvelable. Cette initiative a également permis d’économiser 500 tonnes de CO2 par an et de préserver 10 000 m² de verdure grâce à l’installation sur le toit. La phase de conception a été rapidement approuvée en interne par la Direction en l’espace d’une semaine, ce qui témoigne de son engagement en faveur de l’action climatique. Le permis de construire et les certifications des fournisseurs d’électricité locaux ont pris trois mois supplémentaires, y compris les évaluations visant à s’assurer que le toit pouvait supporter le poids de panneaux de grandes dimensions. Enfin, la phase d’exécution devrait être achevée dans les six mois, soit moins d’un an entre le début et la fin du projet.

Poursuivre la solarisation des usines

Tout en se consacrant à la protection des ressources naturelles, Ingersoll Rand reconnaît l’importance de la responsabilité sociale de l’entreprise vis-à-vis des clients et, à ce titre, réduit son empreinte carbone tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cette année, l’entreprise a été récompensée pour ses efforts en matière de développement durable par l’indice Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) et l’indice Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI North America). C’est le deuxième investissement majeur réalisé ces dernières années sur ce site, le premier étant une augmentation de capacité estimée à 500 000 € qui a permis d’accélérer la croissance du marché, l’usine d’Elmo Rietschle étant le plus grand fabricant d’Europe de pompes à vide à anneau liquide et de soufflantes à canal latéral. La technologie solaire a également été mise en œuvre dans d’autres usines au sein de l’organisation. Il est prévu de continuer à la déployer dans d’autres établissements, dans le cadre d’une stratégie globale visant à atténuer le changement climatique au niveau local et national pour les générations à venir.

Passer du gaz à l’électricité

Il ne s’agit là que d’un aspect du cheminement d’Ingersoll Rand vers la neutralité carbone totale : parmi les autres directives écologiques prévues dans un avenir proche, figure le passage du gaz à l’électricité dans les processus de fabrication, tels que les systèmes de chauffage de production (une exigence opportune compte-tenu des récentes pénuries d’approvisionnement en gaz) et l’installation sur site de bornes d’approvisionnement pour véhicules électriques afin de soutenir l’adoption croissante attendue de l’e-mobilité. « Nous opérons de la manière la plus durable possible et nous nous engageons à aider nos clients à faire de même grâce à des produits et des processus de production efficaces », explique Juergen Schneyer, Directeur des opérations d’Ingersoll Rand. « Lorsque nous réduisons notre impact sur l’environnement, nos clients en font autant, car ils s’inscrivent dans la chaîne de valeur au sens large. La société Ingersoll Rand est extrêmement fière d’avoir été classée dans les indices DJSI World et DJSI North America, qui mettent en évidence nos objectifs d’entreprise, environnementaux et sociaux, ainsi que nos actions visant à faire évoluer les mentalités dans les différents secteurs industriels que nous fournissons ».