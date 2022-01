Watt&Co IngÃ©nierie, dÃ©veloppeur dâ€™EnR en Occitanie accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement grÃ¢ce Ã  Andera Partners

Andera Smart Infra, fonds d’infrastructure à impact positionné sur les infrastructures à valeur ajoutée de la transition énergétique, réalise son 1er investissement en prenant part à l’augmentation de capital réalisée par la société Watt&Co Ingénierie (« Watt&Co »), implantée à Mazamet en Occitanie, spécialisée dans le développement de projets d’énergie renouvelable. De quoi faire grossir le portefeuille de projets !

Andera Partners, acteur de référence dans le domaine du capital-investissement annonce la 1ère opération de son fonds Andera Smart Infra 1 dans la société Watt&Co, spécialisée dans le développement de projets d’énergie renouvelable, trois semaines seulement après le 1er closing du fonds à 84 millions d’euros.

La belle ampleur du pipeline de projets

Cet investissement consiste en une prise de participation minoritaire dans la société Watt&Co, développeur, constructeur et exploitant de projets d’énergies renouvelables, principalement photovoltaïques et hydroélectriques. Watt&Co opère déjà plus de 30MW de centrales et planifie la construction de plusieurs centaines de MW supplémentaires dans les années à venir. L’équipe, constituée de 15 personnes, est basée à Mazamet dans le Tarn en Occitanie et bénéficie d’un fort ancrage local. Les fonds seront utilisés pour accélérer la croissance du portefeuille de projets de Watt&Co et financer la construction de ses centrales.

Guy Auger, co-responsable de l’équipe Andera Infra, commente : « Nous sommes très fiers d’accompagner Watt&Co, acteur historique du secteur, qui nous a séduit par la solidité de ses actifs, la profondeur de son expertise et l’ampleur de son pipeline de projets. En investissant dans Watt&Co, le fonds va contribuer à déployer des centaines d’infrastructures de la transition énergétique ayant ainsi un impact environnemental et territorial majeur. Watt&Co est donc au cœur de la vocation du fonds. »

« Accélérer fortement la croissance »

Didier Jimenez, Directeur Général de Watt & Co, commente : « Nous sommes très heureux d’avoir su trouver un partenaire comme Andera pour accompagner notre développement. En effet, nous pensons que les caractéristiques d’Andera (temps long, capacité à réinvestir et à accompagner) ainsi que l’expertise et les transactions déjà réalisées par leur équipe font d’Andera le meilleur partenaire pour Watt & Co. L’enjeu stratégique pour Watt & Co, au-delà des projets déjà en exploitation et en construction, est d’accélérer fortement sa croissance, en conservant l’essentiel des projets développés (modèle d’IPP). ANDERA va contribuer au succès du Groupe Watt & Co et sera un partenaire stratégique et présent. Nous sommes convaincus qu’ANDERA nous accompagnera et sera de très bons conseils sur les meilleures pratiques de financement de projets, afin d’optimiser la valeur de notre portefeuille. » Sont intervenus comme conseils sur cette transaction Tevali Partners (M&A), Bentam (juridique) et Cofigex (Fiscal) côté fondateurs, ainsi que BCTG (juridique), Eight Advisory (financier), Advention (impact) et Greensolver (technique) côté investisseur.