Entech, spÃ©cialisÃ©e dans le stockage et le pilotage intelligent des Ã©nergies renouvelables, publie un CA semestriel solide

Au titre du 1er semestre 2025, Entech publie un chiffre dâ€™affaires de 27,5 Mâ‚¬, en progression de 9% par rapport au 1er semestre de lâ€™exercice prÃ©cÃ©dent ; un chiffre en ligne avec les objectifs annuels du Groupe (80 Mâ‚¬ de CA associÃ© Ã un EBITDA positif). Et les commandes appuient cette dynamiqueÂ !

Lâ€™activitÃ© a Ã©tÃ© particuliÃ¨rement dynamique avec plus de 100 Mâ‚¬ de prises de commandes depuis le dÃ©but de lâ€™exercice. Toutefois, ce niveau record dâ€™entrÃ©es en commandes ne se reflÃ¨te pas encore dans la progression de lâ€™activitÃ© compte tenu de la mÃ©thode de comptabilisation du chiffre dâ€™affaires Ã Â« lâ€™avancement Â», câ€™est-Ã -dire au fur et Ã mesure des travaux (heures de main dâ€™oeuvre et rÃ©ceptions des composants / matÃ©riels). Lâ€™Ã©volution du mix activitÃ© sur le semestre nâ€™est donc pas significative des succÃ¨s commerciaux enregistrÃ©s par chaque activitÃ©.

Entech Construction enregistre un chiffre dâ€™affaires de 19,4 Mâ‚¬ (+1%), reprÃ©sentant 71% de lâ€™activitÃ© (vs 76% au 30/09/24). Les contrats majeurs remportÃ©s au cours du 1er semestre contribueront progressivement Ã la hausse du chiffre dâ€™affaires au cours du second semestre et de lâ€™exercice 2026. Le contrat de 30 Mâ‚¬ signÃ© avec un opÃ©rateur franÃ§ais du secteur de lâ€™Ã©nergie pour la fourniture de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS), ainsi que le contrat EPC signÃ© avec Axian pour la construction dâ€™un systÃ¨me de stockage par batterie (BESS) de 90 MWh couplÃ© Ã lâ€™une des plus importantes centrales photovoltaÃ¯ques de lâ€™Afrique de lâ€™Ouest constituent les deux faits marquants du semestre.

Entech Solutions enregistre un chiffre dâ€™affaires de 7,8 Mâ‚¬ (+30%), reprÃ©sentant 28% de lâ€™activitÃ© totale du groupe (vs 24% au 30/09/2024). Lâ€™activitÃ© a connu une croissance dynamique, conforme aux attentes, couplÃ©e Ã une hausse continue de la taille moyenne des projets rÃ©alisÃ©s. Parmi les faits marquants du semestre, mentionnons la signature dâ€™un contrat avec la sociÃ©tÃ© Sunrock3 pour lâ€™installation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que en toiture de 3,8 MWc et dâ€™une centrale en autoconsommation de 500 kWc, qui positionne Entech comme lâ€™un des partenaires de rÃ©fÃ©rence de Sunrock pour le marchÃ© franÃ§ais.

Enfin, Entech Energy & Services a commencÃ© Ã constituer un portefeuille de projets de centrales photovoltaÃ¯ques et de systÃ¨mes de stockage dÃ©tenus en propre et/ou avec des partenaires, parallÃ¨lement au dÃ©veloppement dâ€™une offre clÃ© en main incluant un financement ou un co-financement de la part dâ€™Entech pour des projets photovoltaÃ¯ques et de stockage Ã destination dâ€™acteurs Ã©conomiques tels que des entreprises du secteur tertiaire, commerces, agriculteurs, industriels, etc.

Â

MontÃ©e en puissance de lâ€™activitÃ© Energy & Services

Â

Le 17 juillet 2025, Entech a annoncÃ© lâ€™acquisition dâ€™un portefeuille de projets de centrales photovoltaÃ¯ques en cours de dÃ©veloppement auprÃ¨s dâ€™un acteur de renommÃ©e mondiale du secteur de lâ€™Ã©nergie, pour un montant dâ€™environ 1,4 Mâ‚¬. Cette opÃ©ration constitue un premier investissement destinÃ© Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™activitÃ© Energy & Services Ã la suite de la levÃ©e de fonds de 15 Mâ‚¬ rÃ©alisÃ©e fin juin auprÃ¨s dâ€™Eiffel Investment Group et Vatel Capital, deux fonds dâ€™investissement spÃ©cialisÃ©s. Le 7 aoÃ»t 2025, Entech a signÃ© un contrat de construction dâ€™un nouveau systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) dâ€™un montant de plus de 5 Mâ‚¬ pour le compte dâ€™un acteur majeur de lâ€™Ã©nergie.

PerspectivesÂ : accÃ©lÃ©ration de la croissance au second trimestre

Compte tenu des entrÃ©es en commande significatives au cours du 1er semestre, Entech possÃ©dait au 30 juin 2025 un Backlog (chiffre dâ€™affaires signÃ© restant Ã rÃ©aliser) supÃ©rieur Ã 100 Mâ‚¬, dont une grande partie relatif Ã lâ€™activitÃ© dâ€™Entech Construction, qui se traduira par une accÃ©lÃ©ration de la croissance au 2nd semestre. Ce niveau Ã©levÃ© de commandes associÃ© Ã la poursuite dâ€™une dynamique commerciale robuste permet au groupe de confirmer son objectif 2025, soit un chiffre dâ€™affaires de 80 Mâ‚¬ associÃ© Ã une progression de la rentabilitÃ©, ainsi que sa feuille de route Ã horizon 2029 correspondant Ã un chiffre dâ€™affaires supÃ©rieur Ã 300 Mâ‚¬ associÃ© Ã une marge dâ€™Ebitda de 20 Ã 25%, incluant la dÃ©tention en propre dâ€™un parc de plus de 350 MW dâ€™actifs en exploitation ou en construction.