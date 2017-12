BayWa r.e. remporte le REC-Award du meilleur partenaire commercial europÃ©en de l'annÃ©e

BayWa r.e. a été désigné « European Distribution Partner of the Year ». Ce prix a été remis par le groupe REC, un des plus importants fabricants de panneaux solaires au monde. BayWa r.e. fournit non seulement des panneaux solaires de haute qualité issus du groupe REC à ses installateurs dans le cadre de ses transactions commerciales internationales, mais les utilise également pour ses propres grands projets. Cette récompense a été justifiée par l’importante croissante de BayWa r.e. à l’internationale ainsi que par l’évolution positive des chiffres de ventes des panneaux REC l’année dernière.

« Cette récompense en tant que meilleur partenaire commercial européen de l’année reflète nos solides résultats commerciaux en Europe et montre le succès de notre stratégie de croissance dans cette région », se réjouit Frank Jessel, chef du service commercial Solar Trade à BayWa r.e. « Ce prix nous encourage à poursuivre sur cette voie et à continuer à investir dans les partenariats à long terme. Depuis plus de 25 ans désormais, nous misons sur la qualité et sur la proximité avec nos clients ».

Le groupe REC remet depuis cinq ans des distinctions aux partenaires les plus performants de son réseau de distributeurs. BayWa r.e. est membre depuis 2006 du programme mondial de partenaires de REC et détient depuis 2014 le statut de partenaire commercial « Platine ». Ce statut Platine n’est pas seulement déterminé par les chiffres de vente mais prend en également en compte l’engagement des partenaires commerciaux dans les domaines de la mise en place commune d’objectifs, la certification d’installateurs, la croissance du chiffre d’affaires ou encore les différentes offres de formations.

