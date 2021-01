BayWa r.e., premier fabricant de locaux techniques photovoltaïques à disposer d’un Avis Technique de conformité

N°2 du secteur de la fourniture d’équipement photovoltaïque en France, BayWa r.e. Solar Systems est également concepteur et fabricant de locaux techniques photovoltaïques. La société dispose désormais de la certification par un Avis Technique de conformité de sa gamme de locaux techniques (shelters) commercialisée en France. Une première en France !

La certification par un Avis Technique de conformité de l’ensemble de la gamme de shelter BayWa r.e. avec les normes NFC 15-100 et l’UTE C15-712-1 est devenue réalité. Cette certification valide la bonne compatibilité dans le respect des normes du local technique, des onduleurs et des armoires AC.

Installation, conformité et maintenance simplifiés

Le shelter intégrant l’ensemble des équipements électriques va simplifier et réduire les temps d’installation des composants électriques : “L’intérêt premier de nos shelters est de faciliter les installations, la maintenance et le processus de conformité”, explique Julien Chirol : “Il permet de gagner jusqu’à une journée de montage et de câblage en standardisant les installations.” L’avis Technique de conformité de l’ensemble de la gamme apporte surtout de la sécurité aux installateurs sur le plan de la conformité : “Notre objectif est également de faciliter la validation technique des installations par les bureaux de contrôle, puisque la gamme dispose déjà d’Avis Technique de conformité délivré par Socotec.”

Pratique, Robuste et durable

Cette gamme de locaux techniques “clés en main” et systèmes de montages pour installations photovoltaïques a été conçue par BayWa r.e. Solar Systems. “Nous avons mené un sondage du marché, et décidé de développer notre propre gamme puisque l’offre du marché ne répondait pas à nos critères de durabilité et de modularité” explique Julien Chirol, Directeur de BayWa r.e. Solar Systems. Le shelter est fabriqué en Belgique, les armoires AC en France et les composants électriques sont approvisionnés auprès de Schneider Electric. Conçue en acier galvanisé et aluminium, la gamme de shelters BayWa r.e. est conçue pour durer au moins 20 ans. Le catalogue comprend trois modèles, pour des installations de 30 kWc à 500 kWc, qui accueillent des onduleurs des marques Delta, Huawei, SMA et SolarEdge.