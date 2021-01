Partenariat entre la plateforme Formation & Ã‰valuation de lâ€™INES (INES PFE) et lâ€™association Hespul

La Plateforme Formation & Évaluation de l’Institut National de l’Energie Solaire et l’association Hespul renforcent leurs projets et actions communs à travers la signature d’un partenariat. Elles ont comme objectif commun d’accompagner les territoires et entreprises à renforcer leurs capacités dans le domaine de l’énergie solaire. Les deux structures coopèrent depuis de nombreuses années dans le domaine du solaire photovoltaïque. Ces collaborations historiques, récurrentes et croisées se renforcent aujourd’hui à travers la signature d’une convention de partenariat qui comporte deux axes : la formation et la mise à disposition d’espaces de travail.

Une formation pratique

Ce premier axe vise le développement de formations communes sur le solaire photovoltaïque destinées aux propriétaires de terrains et de bâtiments, aux élus et techniciens des collectivités locales et aux développeurs de projets. Ces formations portent notamment sur le montage d’opérations et le raccordement des installations de production au réseau public de distribution d’électricité. Cette collaboration INES PFE / Hespul s’appuie sur le nouveau plateau technique de l’INES PFE au Bourget-du-Lac, équipé de matériel dernier cri et d’ouvrages de raccordement au réseau de toutes les gammes de puissance d’installations photovoltaïques.

Mise à disposition d’espaces de travail

Le second axe porte sur la mise à disposition de l’association Hespul d’un espace de travail situé dans les locaux l’INES PFE pour rapprocher les équipes, mieux valoriser les équipements pédagogiques et développer de nouveaux projets. Réciproquement, l’INES PFE pourra utiliser une salle de réunion de l’association Hespul pour organiser ponctuellement des formations dans ses locaux de Lyon.

Une coopération historique

Des experts de l’association Hespul interviennent à l’INES PFE depuis sa création en 2005 dans les formations sur le solaire photovoltaïque. Cette collaboration vient de se renforcer avec l’entrée de l’INES PFE dans le Conseil d’Administration de l’association Hespul qui de son côté poursuit sa présence au sein du Conseil d’Administration de l’INES PFE.