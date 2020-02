BayWa r.e.: mise en service d’un parc solaire de 4,9 MWc à Varennes-sur-Allier (03)

Acteur de premier plan dans le développement, la construction et l’exploitation des énergies renouvelables, la société BayWa r.e. vient de mettre en service un parc solaire au sol de 5 MWc sur la commune de Varennes-sur-Allier dans l’Allier. Développé depuis 2012, ce projet a été lauréat de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie en février 2018 (CRE4.3). L’électricité verte produite permettra d’alimenter l’équivalent d’environ 1300 foyers, soit 80% des habitants de Varennes-sur-Allier, et d’éviter le rejet de près de 2785 tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère. Les travaux de construction de la centrale ont débuté en octobre 2019, et les premiers électrons verts ont été injectés sur le réseau fin janvier 2020.

Des retombées financières pour les collectivités

Le parc photovoltaïque constitué de 16 000 panneaux est implanté sur un terrain de 7

hectares, propriété de la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire qui

bénéficie en contrepartie d’un loyer annuel. Au titre de l’IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux), plus de 37 000 € sont versés chaque année aux collectivités, répartis entre la communauté de communes Entr’Allier Besbre (50%) et le département (50%).

368 000 euros d’investissements locaux

La Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a investi dans le projet, dont

elle est actionnaire à hauteur de 145 000 €. Le projet a par ailleurs fait l’objet d’un investissement participatif en 2019 qui a permis de collecter 223 000 € auprès des résidents de l’Allier et des départements limitrophes. 91 épargnants y ont souscrit et participent ainsi directement à la transition énergétique de leur territoire.

Une attention particulière portée à l’environnement et l’agriculture

Le terrain est situé au croisement de deux routes nationales, RN209 et RN7, au Sud-Est du bourg de Varennes-sur-Allier. Illustrant la complémentarité entre agriculture et production énergétique renouvelable, le parc photovoltaïque a été conçu pour être compatible avec l’élevage de brebis. L’exploitant pourra faire perdurer son activité d’élevage sur le site, entretenant naturellement le terrain par la même occasion. L’essentiel des haies présentes sur le site ont été conservées et des haies additionnelles plantées sur tout le pourtour. La clôture est adaptée pour permettre le passage de la petite faune, tandis que le corridor écologique traversant le site d’Ouest en Est est préservé et n’est pas clôturé, permettant le passage de la grande faune.