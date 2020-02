Helioclim : mise en service d’une nouvelle installation de solaire concentrÃ© au SÃ©nÃ©gal

Helioclim, fabriquant français de capteurs solaire à concentration et de systèmes de climatisation solaire, vient de mettre en service une nouvelle installation près de Saint Louis au Sénégal. Ce projet, piloté par l’ UEOMA/SABER (Union Economique Et Monétaire Ouest Africaine / Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables) est une opération exemplaire ayant pour but de fournir en eau chaude et électricité une ferme d’élevage de poisson grâce à l’utilisation d’un micro-réseau solaire (Villaya Microgrid). Le consortium à permis d’associer l’expertise et les technologies des sociétés Schneider Electric, Eklor, Energie R et Helioclim.

L’idée principale de l’UEMOA/SABER est de fournir de la puissance électrique et thermique à des petits sites industriels isolés, en combinant une brique solaire thermique et une brique solaire photovoltaïque. Concernant la partie solaire thermiques, il s’agit de la première installation de solaire concentré de ce type en Afrique de l’Ouest. Helioclim a fabriqué et installé 14 capteurs solaires à concentration Heliolight 4800 produisant de l’eau chaude à très haute température. Le suivi solaire est assuré par le système propriétaire “Heliosmart” développé par Helioclim : les capteurs se placent automatiquement en position de sécurité la nuit ou quand l’ensoleillement est insuffisant de manière à limiter l’encrassement des capteurs. Cela permet également de gérer tous les problèmes de vents violents ou d’empêcher tous les risques de surchauffe habituellement rencontrés en solaire thermique.

Pour prévenir d’un vieillissement prématuré des réflecteurs dû au sable et au vent, seule une technologie basée sur du verre était envisageable, ce qui est un des avantages principaux des capteurs Helioclim. Il s’agit de la première installation mise en service sur un total de 4 installations prévues, et déjà livrées par Helioclim, au Burkina Faso, Mali et Niger.