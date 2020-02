APsystems remporte le sceau “Top Brand PV” dans la catégorie des onduleurs sur le marché Français

“EUPD Research a plus de 15 ans d’expérience dans la conduite d’interviews auprès d’installateurs du secteur. Ce dialogue constant est unique sur le marché PV. Nous sommes ravis de décerner à APsystems le “Top Brand PV Seal” dans la catégorie des onduleurs sur le marché Français. Ce sceau unique est le résultat d’analyse et d’entretiens réalisés auprès de plus de 100 installateurs basés en France au cours du dernier trimestre 2019” a déclaré Saif Islam, Senior Consultant chez EUPD research.

Sur la base d’années de recherche, EuPD a développé un modèle d’évaluation annuel pour mettre l’accent sur les aspects d’une gestion réussie de marque. Les résultats des données de recherche collectés auprès des installateurs constituent la base de cette évaluation entièrement indépendante, et plus de 10 facteurs individuels ont été pris en compte dans l’analyse de la marque APsystems .

Le sceau est conçu pour présenter une vue complète de la marque, dans laquelle interviennent les aspects liés à la notoriété et la satisfaction de la marque ainsi que sa présence dans la distribution et sa capacité à devenir, pour les installateurs, une marque référence dans leurs recommandations clients. Les propriétés techniques et les caractéristiques des produits de la marque jouent bien évidemment un rôle dans cette appréciation des professionnels du solaire.

Expert en électronique de puissance au niveau du module (MLPE) depuis 10 ans, APsystems compte déjà plus de 110 brevets sur ses produits et est devenu le numéro 1 mondial sur le segment des micro-onduleurs multi-modules pour le solaire. Proposant la plus large gamme de solutions micro-onduleurs avec l’YC600 et le QS1 en monophasés pour le résidentiel et l’YC1000 en natif triphasé pour les grandes toitures, APsystems continue d’être un chef de file en matière d’innovation photovoltaïque servant ses clients dans plus de 80 pays dans le monde avec une équipe et un bureau local , proche de ses clients Français, basés à Lyon .