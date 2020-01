BayWa r.e. construira les parcs photovoltaÃ¯ques Blueberry sur le site EuroSity de l’ancien camp militaire de la Martinerie

La société BayWa r.e. a repris depuis octobre 2019 les deux projets de parcs photovoltaïques au sol Blueberry et Blueberry Central, d’une puissance totale de 30 MWc. Ces deux projets, dont le développement a débuté en 2017, ont été lauréats de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie en août 2018 (CRE4.4). Le début de la construction des parcs solaires est prévu pour l’été 2020, pour une mise en service début 2021. Les travaux devraient s’étendre sur une durée de 6 mois, et feront appel à des entreprises locales. Jusqu’à 60 personnes seront employées lors de la construction.

Reconversion d’anciens terrains militaires

La double centrale occupera 35 ha des 90 ha de la zone sud de l’ancienne base militaire, dont l’activité a cessé en 2012. Ces terrains, impropres à un usage agricole car affectés pendant près d’un siècle à un usage militaire, seront ainsi valorisés dans le cadre de la transition énergétique. L’électricité verte produite permettra d’alimenter localement l’équivalent d’environ 7 700 foyers et d’éviter le rejet de près de 17 000 tonnes de CO par an dans l’atmosphère. BayWa r.e. maîtrise la revalorisation d’anciens terrains militaires, forte de son expérience en Charente-Maritime avec la construction et l’exploitation d’un parc photovoltaïque de 12 MWc sur le camp de Fontenet. L’entreprise a construit plus de 100 MWc de parcs photovoltaïques au sol en France et gère l’exploitation et la maintenance de près de 200 MWc.