Avec plus de 20 GW de capacitÃ© de production de modules, LONGi entre dans une nouvelle Ã¨re de production Ã  grande Ã©chelle

Alors que l’usine de production de modules monocristallins 10GW de LONGi à Chuzhou fonctionne maintenant à plein régime, sa phase II de 5GW supplémentaires est désormais opérationnelle. Cette capacité supplémentaire augmente la capacité totale de production mondiale de modules LONGi aux alentours des 21GW, dépassant par la même, son “Plan de capacité triennal” annoncé précédemment (2019-2021).

Zhong Baoshen, président de LONGi, a déclaré: “Nous sommes très optimistes quant au développement rapide du photovoltaïque dans le contexte de la transition énergétique mondiale. La capacité globale de production des modules monocristallins LONGi augmentera progressivement pour faire face à la demande de produits à haute efficacité des clients mondiaux. ”

Des modules de 450 W

LONGi a lancé en 2019 la nouvelle génération de module Hi-MO 4 basé sur les nouvelles plaquettes en silicium M6 (166 mm) et a continué de l’optimiser. Actuellement, la puissance de Hi-MO 4 s’élève jusqu’à 450W en production avec une efficacité de conversion de 20,7%. Une optimisation supplémentaire a réduit la taille et poids du module, permettant des installations plus faciles sur les toits. La technologie bifaciale à haut rendement permet également de réduire le coût du BOS et le LCOE, ce qui fait de ce module un choix pertinent pour les centrales photovoltaïques de grandes puissances.

La commande potentielle mondiale a d’ores et déjà dépassé les 10 GW, avec plus de 1,5 GW livrés. “La réponse du marché au module Hi-MO 4 de LONGi a été très positive et a même dépassé les attentes. Nous sommes optimistes sur le devenir des plaquettes de 166 mm qui devraient devenir le courant dominant de la prochaine génération de l’industrie photovoltaïque. A partir de maintenant, nous optimiserons la capacité des modules sur la base de la norme 166 mm. En 2020, la production de modules LONGi dotés de plaquettes de 166 mm dépassera 20 GW, ce qui représente 80% de la capacité prévue. Nous allons ainsi garantir l’approvisionnement mondial en modules de haute puissance, aidant ainsi l’industrie à entrer dans l’ère des modules haute puissance de 450 W à l’échelle de la production de masse ” a déclaré Zhong Baoshen.

L’avènement du standard 166 mm

«Les modules LONGi équiperont en 2020 plus de 15% des installations photovoltaïques nouvellement installées à l’échelle mondiale. Notre stratégie d’expansion ne se résume pas à la domination du marché, mais davantage à la promotion et la transformation du secteur énergétique mondial en améliorant les capacités d’approvisionnement des principaux marchés et d’accélérer la voie vers une énergie 100% renouvelable dans le monde », a ajouté Zhong Baoshen.

D’ici 2020, la capacité photovoltaïque annuelle mondiale nouvellement installée devrait passer à 150 GW, atteignant un taux de croissance supérieur à 20%. La demande actuelle du marché pour les modules haute puissance dépasse clairement l’offre. Dans la foulée du passage de LONGi aux modules basés sur la norme 166 mm, d’autres sociétés de modules photovoltaïques traditionnels ont également lancé leurs cellules 166 mm et modules. L’analyse de l’industrie prévoit qu’à la fin de juin 2020, la capacité de production mondiale de modules basés sur des cellules de 166 mm dépassera 30 GW, et d’ici la fin de 2020, cela pourrait atteindre 60 ~ 70GW. Dans un contexte d’industrialisation rapide et de forte réponse du marché, l’industrie photovoltaïque est officiellement entrée dans «l’ère 166».