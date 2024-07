BATIMAT : EDILIANS prÃ©sente une large gamme de solutions photovoltaÃ¯ques adaptÃ©es Ã  toutes les toitures

Même si l’installation de panneaux photovoltaïques s’est imposée ces dernières années en construction neuve, la production d’énergie solaire doit s’accélérer afin d’atteindre l’objectif de la loi Climat & Résilience qui vise la neutralité carbone à l’horizon 2050. Raison pour laquelle, pour répondre au défi de l’urgence climatique et à tous les besoins, EDILIANS a depuis développé l’une des gammes solaires photovoltaïques résidentielle la plus large du marché avec des produits flexibles et modulables qui s’intègrent de manière optimale, en neuf comme en rénovation. L’efficacité du solaire, l’élégance en plus !

Fabriquée en France depuis 2002 dans leur teinte ardoisée et déclinée depuis 2019 en rouge, la gamme de tuiles solaires universelles d’EDILIANS se compose de 4 modèles parfaitement adaptés aux tuiles en terre cuite emblématiques des toitures régionales :

• la TUILE SOLAIRE MAX, best-seller d’EDILIANS depuis plus de 20 ans, est la première tuile solaire universelle en intégration qui, grâce à des châssis adaptés à toutes les tuiles quels que soient leurs galbes et aux ardoises, est parfaitement compatible avec l’ensemble des produits de couverture existants sur le marché. Désormais plus grande, aux dimensions hors tout d’environ

1600 x 500 mm, et plus performante avec un modèle 18 cellules, elle offre une puissance de 100 Wc par unité,

• l’ALPHA SOLAIRE, tuile double ALPHA 10 Ste Foy sur laquelle est assemblé, sans aucune surépaisseur, un capteur photovoltaïque,

• la HP 10 SOLAIRE qui reprend la forme de la tuile à pureau plat HP 10 Huguenot,

• la RHÔNA SOLAIRE, fidèle à l’aspect contemporain de la tuile RHÔNA 10 Ste Foy.

A la production énergétique optimale (de 25 à 100 Wc par tuile), la TUILE SOLAIRE MAX et les tuiles terre cuite solaires bénéficient de nombreux avantages qui ont construit leur succès :

• une intégration parfaite et harmonieuse, en neuf comme en rénovation, grâce à leur coloris rouge ou ardoisé qui leur permet de se fondre à la toiture pour conserver l’identité architecturale des bâtiments anciens ou modernes, qui en font l’une des seules solutions recommandées par le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique auprès des ABF pour garantir à la fois la préservation du patrimoine et le développement de l’énergie photovoltaïque,

• une mise en œuvre aussi simple que des tuiles en terre cuite (en joints croisés ou joints droits), en toute sécurité, qui s’effectue rapidement grâce aux raccords électriques Plug & Play,

• une installation modulable et évolutive dans le temps,

• une durabilité optimale,

• une flexibilité de pose (de 1,5 à 2 tuiles/m2 pour la TUILE SOLAIRE MAX et 5/m² pour les tuiles terre cuite solaires) bien au-delà de celle d’un panneau solaire classique afin de s’adapter à toutes les géométries de toit,

• une résistance à la grêle exceptionnelle,

• sans oublier une étanchéité irréprochable avec le reste de la couverture, raison pour laquelle, en plus des garanties produits traditionnels, EDILIANS propose une garantie d’étanchéité à 20 ans extensible jusqu’à 30 ans si la HP 10 SOLAIRE et la TUILE SOLAIRE MAX sont associées à des tuiles terre cuite neuves et compatible d’EDILIANS.

EASY ROOF INTÉGRATION, une installation photovoltaïque en toiture fiable, accessible et esthétique

Adapté aux applications résidentielles et commerciales, le nouveau EASY ROOF INTÉGRATION d’EDILIANS est un système de fixation ventilé dont l’ingénieux procédé breveté d’emboîtement, reconnu pour sa fiabilité et sa facilité d’installation, permet aux différents éléments qui le composent de s’imbriquer les uns aux autres avec la plus grande précision (abergement haut intégré au cadre et centrage parfait des modules), sans découpe ni joint. L’étanchéité de la toiture est assurée par recouvrement. Rapide et facile à monter, puisque 6 heures suffisent pour une installation de 3kW à 2 personnes.

Performant, il bénéficie d’une ventilation optimisée grâce à des entrées et sorties d’air présentes sous chaque module au service d’une meilleure performance énergétique. Compatible avec la majorité des modules photovoltaïques existants sur le marché, l’ensemble fournit une production d’énergie au plus haut niveau et durable même dans des conditions de faible ensoleillement. EASY ROOF INTÉGRATION est également disponible sous forme de kit complet (panneaux

photovoltaïques, micro-onduleur ou onduleur central, câbles AC et DC, protection électrique). Alliant une esthétique sobre avec son cadre anodisé noir et une grande robustesse, EASY ROOF INTÉGRATION possède une bonne résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Avec 25 ans de garantie sur le module et une puissance linéaire garantie d’au moins 87,4% pendant 30 ans, l’ensemble constitue une solution idéale pour développer son

autoconsommation énergétique en toute sérénité. Autant d’atouts qui conduisent EDILIANS a présenté l’EASY ROOF INTÉGRATION aux Awards de l’innovation 2024 du salon Batimat dans la catégorie Tertiaire Génie Climatique. Avec une gamme étendue de solutions photovoltaïques qui répond à toutes les configurations d’installations, EDILIANS offre de nouvelles perspectives esthétiques, technologiques et énergétiques aux bâtiments d’aujourd’hui et de demain, tout en apportant aux solaristes, comme aux couvreurs, des fondations solides pour leurs chantiers de toiture.