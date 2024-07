En partenariat avec Naldeo, l’enjeu du stockage au cœur de l’innovation d’Alinea Solar

Alinea Solar, entreprise franco-espagnole, est spécialisée dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque. L’entreprise se dédie à la création de projets d’énergies renouvelables, assurant non seulement la maintenance d’installations photovoltaïques mais aussi la gestion commerciale et le support technique nécessaire à la réussite de ces projets. Son objectif ? Viser le développement de centrales solaires intégrant des systèmes de stockage pour répondre aux besoins spécifiques des zones non interconnectées. Avec Naldeo en partenaire privilégié !

La collaboration d’Alinea Solar avec Naldeo a permis de mener à bien deux projets majeurs en Martinique, impliquant l’innovation en stockage d’énergie et une gestion technique avancée.

Des projets innovants de centrales avec stockage

La transition vers une approche plus innovante et durable dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque a été un chemin semé de rebondissements. “Entre 2010 et 2012, notre élan vers le développement de centrales solaires a connu un ralentissement. Cependant, cette période d’incertitude n’a été que temporaire. En 2015, l’annonce d’appels d’offres pour des centrales solaires intégrant des solutions de stockage a marqué un tournant décisif. Ce qui est intéressant, c’est que ces innovations se sont déroulées principalement dans les Antilles et à La Réunion, et non en métropole. Cela souligne une approche différente, axée sur la recherche de solutions adaptées à ces ZNI (zones non interconnectées). Pour nous, cela a été une opportunité de montrer notre capacité à innover dans le domaine des énergies renouvelables. En répondant aux divers appels d’offres, nous avons gagné deux projets importants en Martinique, lancés en 2015 et achevés en 2019. Nous avons décidé de collaborer avec Naldeo, un partenaire stratégique qui partageait notre vision et notre engagement envers l’innovation.” explique Léo Benitez, directeur des opérations chez Alinea Solar.

Co-construction et excellence sur toute la chaîne de valeur

La collaboration d’Alinea Solar avec Naldeo a démarré dès que l’appel d’offres a été remporté. Confronté à des délais courts pour lancer puis réaliser les projets, Alinea Solar souhaitait avoir à ses côtés un partenaire réactif et compétent. “Un exemple marquant de notre collaboration a été le projet intégrant des batteries Tesla. L’intégration de cette technologie, avec son savoir-faire américain distinct, ainsi que la coordination avec un fabricant de postes électriques lorrain, a illustré la complexité des défis à relever. Naldeo a réussi à harmoniser les différents acteurs et technologies impliqués, démontrant ainsi leur capacité à gérer la complexité et à favoriser la cohésion entre toutes les parties. La disponibilité de Naldeo, leur capacité à intervenir rapidement en Martinique, et leur soutien constant sur place ont été déterminants pour la réussite du projet. Ce partenariat de co-construction, où chaque étape a été marquée par un engagement mutuel et une collaboration étroite, a été fondamental pour le succès de nos projets.” ajoute Léo Benitez.

Des équipes présentes au quotidien et une solution EMS sur mesure

La phase d’exploitation et de maintenance des installations solaires est cruciale pour garantir leur performance optimale à long terme. “Au fil du temps, nous avons observé l’évolution de Naldeo, notamment à travers le déploiement de nouveaux outils et un système de gestion de service après-vente efficace, facilité par la création de tickets. L’amélioration continue de leur portail web, où les informations sont régulièrement mises à jour, a simplifié notre gestion quotidienne. Les manuels d’utilisation clairs que nous avons reçus ont été particulièrement utiles, notamment lors de la passation de responsabilités à mon successeur quand j’ai dû quitter les Antilles. Les défis techniques, tels que les pannes, ont toujours été adressés avec réactivité et efficacité par Naldeo. Leur support technique à distance est remarquable, permettant une intervention rapide et une maintenance faite avant le début de l’activité des centrales en Martinique, assurant ainsi une disponibilité et une performance constantes. Un aspect particulièrement apprécié de notre partenariat avec Naldeo est leur capacité à personnaliser leur service. Reconnaissant que chaque client est unique, ils ont su s’adapter à nos besoins spécifiques, un facteur clé qui nous avait initialement attirés vers eux. Grâce à l’EMS Enerbird et à l’expertise de Naldeo, nous avons atteint nos objectifs, bénéficiant d’une garantie de performance fiable. La relation humaine avec toute l’équipe, agréable et disponible, a renforcé ce sentiment de partenariat” conclut Léo Benitez.