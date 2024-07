Solis et TÃœV Rheinland : un partenariat stratÃ©gique autour des essais et de la certification

Solis, troisième fabricant mondial d’onduleurs photovoltaïques, a conclu un accord de travail stratégique avec TÜV Rheinland (Shanghai) Co. Ltd, l’organisme de recherche et d’essai leader du secteur. Ce partenariat réunit deux leaders de la technologie et de l’innovation, unis par leur vision de l’excellence en matière d’essais et de certification. Une alliance stratégique pour l’amélioration continue de la technologie !

Ce partenariat verra les deux entreprises collaborer étroitement pour atteindre leur objectif commun : « Utiliser la puissance de la technologie pour promouvoir l’énergie propre en tant que principale source d’énergie mondiale ». La collaboration se concentrera sur la normalisation et l’innovation dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque et du stockage de l’énergie. Les deux entreprises s’attacheront à promouvoir la qualité, l’innovation et l’excellence au sein de l’industrie. Mme Lu Hefeng, directrice générale adjointe de Solis, et M. Li Weichun, vice-président de Global Power Electronics Product Services chez TÜV Rheinland, représentaient leurs organisations respectives pour signer l’accord de coopération stratégique. Leur objectif commun est de promouvoir le développement durable et de haute qualité de l’industrie photovoltaïque. Mme Hefeng a commenté le partenariat en déclarant : « Solis s’engage à fabriquer des produits sûrs, sécurisés et innovants à l’échelle mondiale. Ce partenariat témoigne de l’attention soutenue de l’entreprise et de l’engagement de l’équipe mondiale en faveur de l’amélioration continue. Nous sommes impatients de promouvoir ensemble notre vision, qui consiste à faire en sorte que l’énergie verte devienne la principale source d’énergie de notre monde. »

Certification VDE 4130 : Présentation officielle de l’onduleur de 255 kW destiné aux services publics

Lors d’Intersolar, TÜV Rheinland et l’équipe de Solis ont célébré leur partenariat avec la remise officielle du certificat VDE 4130 pour l’onduleur haute tension Solis-(215-255)K-EHV-5G-PLUS, une certification essentielle pour les installations solaires en Allemagne et dans de nombreux autres pays européens. Cette série d’onduleurs maximise le rendement des centrales photovoltaïques à partir de panneaux solaires à haute performance, y compris les panneaux bifaciaux, et présente une conception sans fusible ainsi qu’une protection IP66. Elle se caractérise également par une topologie 14 MPPT/12 MPPT, un rendement maximal de 99 % et un rapport CC/CA de 200 %. Le 350k a également été présenté au cours de l’exposition. Il offre un rendement maximal de 99 %, 12/16 MPPT, 32 entrées, un courant de chaîne de 20 A et prend en charge un rapport CC/CA de 150 %. La construction robuste de ces deux onduleurs les rend idéaux pour les environnements difficiles souvent rencontrés dans les projets à grande échelle dans le monde entier.