LivingPackets atteint la neutralité énergétique grâce à ses 586 panneaux solaires

LivingPackets, la startup qui place l’intelligence au cœur de la livraison, annonce parvenir à la neutralité énergétique grâce aux 586 panneaux solaires installés sur le toit de son bâtiment de Sainte-Luce-sur-Loire (44). Ces derniers permettent à l’entreprise de répondre à 100 % de ses besoins énergétiques tout en réduisant son empreinte environnementale.

LivingPackets développe et commercialise des solutions de livraisons intelligentes et durables. Installée à Sainte-Luce-sur-Loire depuis 2021, l’entreprise a éco-conçu ses locaux. Ouverts vers l’extérieur sur deux faces, ils captent la lumière naturelle et permettent d’économiser l’énergie en été comme en hiver.

« 57 tonnes d’émission de CO2 évitées par an »

L’ensemble des locaux de plus de 3000 m2, comprenant les bureaux, la zone de production, l’espace de R&D, et les parties communes, consomment actuellement 10 700 kWh par mois en moyenne. Grâce aux 586 panneaux solaires installés par la société Solewa, LivingPackets produit environ 21 000 kWh par mois, lui permettant une autosuffisance énergétique totale. “La conception de notre bâtiment devait être en accord avec nos valeurs et notre vision d’un futur où innovation ne rime pas avec pollution. Grâce à notre investissement dans ces panneaux solaires, nous réduisons autant que possible notre empreinte environnementale. En moyenne, cela représente 57 tonnes d’émission de CO2 évitées par an. L’équivalent de 32 vols Paris-New York City aller-retours”, explique Denis Mourrain, Directeur Général de LivingPackets.

« Transformer une obligation réglementaire en véritable opportunité »

Cet investissement lui permet également de revendre une partie de son excédent photovoltaïque. En moyenne, ce sont 13 473 kWh par mois qui sont réinjectés au sein du réseau électrique par LivingPackets.“Nous sommes fiers d’avoir accompagné LivingPackets dans son projet de neutralité énergétique. À l’image de cette nouvelle réalisation, nous avons à cœur de proposer à nos clients des solutions photovoltaïques sur mesure qui associent simplicité et rentabilité. Elles permettent de transformer une obligation réglementaire en véritable opportunité”, souligne Simon Ondet, Directeur Général de Solewa.