Barbara Pompili en visite sur un site Ã©quipÃ© dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques par See You Sun en Bretagne

Le 29 avril dernier, la ministre de la transition écologique s’est rendue dans le sud du département du Finistère et dans les environs de Brest pour valoriser le projet de loi Climat & Résilience, annoncer des financements alloués dans le cadre de France Relance et échanger avec les agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Lors de ce déplacement, Barbara Pompili a visité un site où l’entreprise See You Sun, notamment soutenue par le plan de relance et la Banque du Climat, a installé des ombrières photovoltaïques qui alimentent en énergie solaire des bornes de recharge pour les véhicules électriques stationnés. Ce dispositif illustre la forte dynamique engagée par le Gouvernement sur le développement du solaire à travers, notamment, le plan de relance et les nouvelles dispositions du projet de loi Climat & Résilience concernant l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les entrepôts de plus de 500m2.