EILYPS, Littoral Normand, SAMSOLAR : trio gagnant pour le dÃ©ploiement de solutions agrivoltaÃ¯ques au service des exploitations

EILYPS et Littoral Normand, deux acteurs majeurs du conseil en élevage, s’associent à SAMSOLAR, expert dans le développement de projets solaires, pour offrir des solutions agrivoltaïques innovantes et clés en main aux exploitants agricoles. Cette alliance ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les exploitations tout en répondant aux défis environnementaux. Des rôles complémentaires au service des agriculteurs !

Dans ce projet, chaque partenaire joue un rôle précis : fort de son expertise et de sa position de spécialistes dans le secteur, SAMSOLAR assure le développement et le financement des projets, la construction et la maintenance des infrastructures solaires. EILYPS et Littoral Normand, quant à eux, accompagnent les éleveurs dans le choix et la mise en place des solutions agrivoltaïques adaptées à leurs objectifs grâce à leur expertise technico-économique et leur connaissance du terrain. Cet accompagnement personnalisé permet aux agriculteurs de profiter d’un projet fiable, sans investissement, développé à l’échelle de leur exploitation, tout en prenant en compte les spécificités territoriales.

Une opportunité de croissance et de transition durable

Pour toutes les parties prenantes ce partenariat représente une avancée stratégique, permettant de diversifier leur offre en contribuant activement à la transition énergétique des exploitations agricoles. En travaillant avec SAMSOLAR, Littoral Normand et EILYPS renforcent leur engagement en faveur d’une agriculture durable, rentable et respectueuse de l’environnement. SAMSOLAR s’engage à prendre en charge le démantèlement des installations agrivoltaïques à l’issue de leur exploitation. Les structures sont par conséquent entièrement démontables et les modules photovoltaïques sont revalorisés à hauteur de 94 %. Ce partenariat incarne la volonté d’accompagner les agriculteurs dans des projets à la fois économiquement viables et alignés sur les enjeux écologiques.

Agrivoltaïsme : une symbiose naturelle entre agriculture et énergie verte

En intégrant l’énergie solaire aux pratiques agricoles, ce partenariat pionnier permet aux agriculteurs d’optimiser l’utilisation de leurs terres : en associant production agricole et production d’électricité verte. Les installations, conçues pour le bien-être des animaux, apportent ombrage et protection contre les aléas climatiques, une meilleure gestion fourragère, tout en garantissant à l’agriculteur un revenu complémentaire stable pendant 30 ans (bail emphytéotique). Les installations agrivoltaïques proposées dans le cadre de ce partenariat s’adaptent à toutes les pratiques agricoles.

Hangars agricoles : financement, construction et exploitation de hangars agricoles solaires

L’installation de hangars photovoltaïques au sein des exploitations offre à l’agriculteur un espace supplémentaire, clé en main, pour le stockage (fourrage, matériel agricole) ou l’élevage. SAMSOLAR prend en charge l’ensemble des coûts liés à la conception et à l’installation du hangar agricole solaire (à l’exception des frais relatifs aux options supplémentaires comme le bardage et le terrassement). « Grâce à ce partenariat, nous pourrons offrir aux agriculteurs du nord-ouest des solutions adaptées à leur activité tout en tenant compte de leurs spécificités territoriales. En conjuguant les expertises de nos différentes entités, nous optimisons l’accompagnement des agriculteurs dans leurs projets, pour un développement durable et en conformité avec les exigences

réglementaires » précise Christophe Dumas – Directeur général de SAMSOLAR. Et Pierrick Cotto, président d’EILYPS, de conclure : « En tant qu’éleveur, je comprends l’importance de solutions concrètes pour la rentabilité et la durabilité des exploitations. Ce partenariat avec SAMSOLAR et Littoral Normand nous permet d’offrir aux éleveurs une réponse innovante novatrice et accessible pour diversifier leurs revenus, tout en valorisant leurs terres et protégeant leurs animaux. »