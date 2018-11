Axdis se dote d'un nouveau prÃ©sident pour sa nouvelle stratÃ©gie tournÃ©e vers l'autoconsommation solaire

Créée en 1999, AXDIS au travers de son enseigne AXDIS PRO est devenu au fil des ans le principal distributeur français en BtoB dans le secteur de l’efficacité énergétique. AXDIS PRO propose à ses clients des solutions de gestion efficace de l’énergie en combinant les domaines des énergies renouvelables, du génie électrique, du génie climatique, de l’isolation et de l’éclairage.

travers sa nouvelle identité visuelle, résolument tournée vers l’avenir et qui associe Énergie & Écologie, AXDIS fait évoluer le logo de son enseigne, qui n’avait pas changé depuis sa création. Or depuis la société a changé d’envergure et a développé de nouvelles activités dans un marché qui s’est totalement transformé. Cette identité prend appui sur le nouveau slogan « l’efficacité énergétique au quotidien » et se construit autour des cinq domaines fondamentaux de la société : produire, gérer, stocker et utiliser sa propre énergie et améliorer le bien-être de tous au quotidien. La cible : le marché de l’autoconsommation solaire photovoltaïque.

Afin d’accompagner AXDIS dans ce nouveau développement, Axdis a nommé Thierry Hourquet à la présidence de la société. En désignant Thierry Hourquet comme nouveau dirigeant, le distributeur spécialiste choisit une valeur sûre dans le monde de la distribution professionnelle. Thierry Hourquet a dirigé différentes filiales du Groupe SONEPAR où il était membre du Comité de Direction de SONEPAR SUD EST avant de prendre en 2010 la direction générale de ROLESCO SAS ainsi que la Direction de toutes les activités en France du Groupe familial Catalan Eurofred, distributeur spécialisé dans la Réfrigération et le Génie Climatique. Il était membre du Comité Exécutif du Groupe Eurofred. Diplômé de la Toulouse Business School et de la faculté de droit de Toulouse Thierry Hourquet aura à accompagner le fort développement de AXDIS. Cette nomination s’inscrit dans une logique d’accélération du déploiement de la stratégie commerciale, marketing et des plans d’innovation visant à stimuler la croissance et optimiser les résultats de la société AXDIS.

Il est à noter que les agences Axdis sont des points de collecte officiel PV CYCLE pour le recyclage des panneaux photovoltaïques. Ainsi,

il sera possible d’y apporter dans les agences, les modules photovoltaïques en fin de vie.

