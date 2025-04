AXA IM Alts acquiert une participation de 60% dans ILOS Projects

ILOS New Energy et Omnes Capital, pour le compte de leur fonds Capenergie 4, ont conclu un accord pour vendre une participation de 60% dans ILOS, leur plateforme paneuropéenne de production indépendante d’énergie renouvelable, à AXA IM Alts, un leader mondial des investissements alternatifs avec 186 Mds d’euros d’actifs sous gestion, agissant pour le compte de ses clients. Omnes réalise ainsi une sortie complète.

ILOS a été fondée en 2018 par les cofondateurs Michael Winter et Nikolaus Krane avec pour mission de devenir une plateforme d’énergie renouvelable de premier plan en Europe. Omnes, investisseur européen en capital-investissement spécialisé dans la transition énergétique, soutient ILOS depuis 2020 via Capenergie 4. Grâce à ce partenariat, ILOS est passé du statut de développeur pure-player à celui de plateforme intégrée d’énergie renouvelable et de producteur indépendant d’énergie (IPP) à l’envergure significative. ILOS comprend actuellement des projets solaires photovoltaïques (“PV”) pour environ 5 GWc dans sept zones géographiques européennes et compte poursuivre sa trajectoire de croissance déjà forte pour devenir un IPP de premier plan d’ici 2030.

La transaction permettra d’allier l’expérience reconnue de l’équipe de direction d’ILOS en matière de développement à travers l’Europe et l’expertise d’AXA IM Alts en matière de création de plateformes d’énergies renouvelables, soutenue par la solidité de son bilan et son approche éprouvée de développement de partenariat. Grâce à ses fortes capacités et ses projets de développement très avancés, l’équipe actuelle d’ILOS fera partie intégrante de la stratégie de croissance dédiée aux énergies renouvelables d’AXA IM Alts sur les principaux marchés d’ILOS. De plus, la plateforme ILOS est très complémentaire des objectifs stratégiques d’AXA IM Alts, et alignée sur ses ambitions Net Zero.

La transaction est soumise aux autorisations habituelles et devrait être finalisée vers la fin du premier semestre 2025.