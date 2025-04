Octopus Energy accÃ©lÃ¨re sa poussÃ©e dans les Ã©nergies renouvelables asiatiques avec des investissements sud-corÃ©ens

La branche de production d’Octopus Energy accélère ses plans asiatiques en matière d’énergies renouvelables avec un investissement solaire en Corée du Sud, destiné à contribuer à l’augmentation de l’énergie propre dans le pays. Octopus a soutenu une équipe locale très expérimentée et experte – Skygreen Energy – pour développer jusqu’à 20 parcs solaires de petite et moyenne taille au cours des deux prochaines années. Les nouvelles fermes solaires afficheront une puissance de 140 MW d’énergie propre, soit suffisamment d’énergie pour environ 45 000 foyers par an.

Skygreen prévoit d’étendre jusqu’à 500 MW d’énergie solaire, avec l’ambition de se diversifier potentiellement dans d’autres technologies vertes comme le stockage d’énergie et les parcs éoliens terrestres à l’avenir. En se concentrant initialement sur les régions du centre-ouest de la Corée du Sud, Skygreen vise à vendre l’énergie propre générée aux entreprises technologiques, manufacturières et de l’industrie lourde, aidant ainsi les entreprises à réduire leur empreinte carbone.

La Corée du Sud produit environ 30 % de son électricité à partir de charbon, à forte intensité de carbone. Cependant, le pays a des objectifs ambitieux, prévoyant de tripler la part des énergies renouvelables dans l’énergie de 10 % à 33 % d’ici 2038* – ce qui représente une énorme opportunité pour l’énergie solaire.

Zoisa North-Bond, PDG d’Octopus Energy Generation, a déclaré : « Après avoir fait nos premiers pas dans l’investissement dans les énergies renouvelables asiatiques au Japon, nous lançons maintenant notre dernière entreprise en Corée du Sud. Avec un énorme appétit pour l’énergie propre et une forte dépendance aux combustibles fossiles, il existe un vaste potentiel pour avoir un impact réel. Nous sommes impatients de travailler avec Skygreen pour apporter plus d’énergie solaire aux foyers et aux entreprises sud-coréens, alimentant ainsi un avenir énergétique moins cher et plus vert pour tous ».