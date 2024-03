Salon Global Industrie : TSE et ses solutions pour les industriels et les collectivitÃ©s

TSE, entreprise de la French Tech, développeur et producteur indépendant d’énergie solaire, exposera ses solutions innovantes au salon Global Industrie (stand N° 5J142-hall 5) qui se tiendra du 25 au 28 mars 2024 au Parc des expositions de Villepinte. Le solaire au service de l’industrie, une idée qui poursuit son chemin !

Alors que la France souhaite se réindustrialiser, TSE s’engage à fournir des solutions qui permettent de soutenir de véritables stratégies de décarbonation pour certaines activités industrielles, de plus en plus énergivores. En optant pour l’autoconsommation ou l’achat d’énergie verte, les clients de TSE peuvent ainsi réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en maitrisant leurs coûts énergétiques. De la réhabilitation de friches industrielles à la transformation de parkings en centrales photovoltaïques, TSE explore toutes les possibilités pour façonner un avenir énergétique plus vert.

Une réindustrialisation verte des territoires

TSE démontre au quotidien comment la réhabilitation d’anciens sites industriels, grâce à une étroite collaboration avec les industriels et les collectivités, peut revitaliser les territoires. Ces projets riches de sens permettent le redéveloppement socio-économique d’un territoire dans le plus grand respect de l’environnement. Un exemple concret est le projet emblématique des Fonderies du Poitou : la création d’un hub énergétique vert susceptible de générer 250 à 300 emplois, en collaboration avec Lhyfe, producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable.

Approvisionner les entreprises en électricité décarbonée

Dans un contexte où les entreprises conduisent des initiatives majeures en lien avec leur approvisionnement énergétique (réduction de la consommation d’énergie, maitrise des coûts liés à leur consommation d’énergie, production et consommation d’énergie verte et locale, mobilité verte …), TSE a développé une offre complète pour décarboner leurs activités, disposer d’une tarification plus compétitive et sécuriser leur approvisionnement en énergie sur le long terme. En plus du développement de projets de centrales au sol, TSE propose le développement d’ombrières de parking et de toitures photovoltaïques sur leurs fonciers pour les approvisionner en électricité verte et locale via de l’autoconsommation ou du CPPA intragroupe. En 2023, TSE a signé 3 CPPA avec BioMérieux, Agrial et Le Groupement les Mousquetaires (2ème plus important contrat de fourniture d’électricité solaire français). « Notre présence à Global Industrie témoigne de notre engagement en faveur d’une industrie plus verte, plus durable mais également plus compétitive. C’est une opportunité de partager notre vision de l’avenir énergétique, où nos solutions guident les industriels dans leurs transitions grâce à une électricité moins chère dans la durée et décarbonée » déclare Alban Casimir, Directeur général délégué à la Convergence industrielle chez TSE.